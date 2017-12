Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di sabato (16a giornata)

Risultati Serie A, classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di sabato (16a giornata). Inizia oggi il nuovo turno del massimo torneo calcistico d’Italia

Spalletti e Allegri, La Presse

Chiusa la tre giorni di coppe con le sfide di Champions e di Europa League, torna il campionato di calcio di Serie A. Per la sedicesima giornata della stagione 2017-2018, di scena nelle prossime ore due partite, fra cui il big match dell’Allianz Stadium di Torino. Andiamo a scoprire nel dettaglio le sfide in programma questa sera.

LE PARTITE IN PROGRAMMA

Si comincia con il classico anticipo delle ore 18:00, quando a Cagliari, presso lo stadio Sardegna Arena, si giocherà la sfida fra i rossoblu padroni di casa e gli ospiti della Sampdoria. Si tratta di una gara molto interessante dove è ammesso qualsiasi risultato. I blucerchiati sono decisamente più attrezzati rispetto ai rossoblu, ma nelle ultime uscite si sono forse un po’ troppo specchiati in se stessi, andando quindi a perdere in serie contro Bologna e Lazio, dopo aver battuto clamorosamente la Juventus. Samp che è quindi ferma a quota 26 punti da due turni, che valgono comunque un ottimo sesto posto assoluto in classifica. Sono invece 16 i punti sin qui conquistati dal Cagliari, fermo al tredicesimo piazzamento assoluto, e reduce dal buon punto conquistato in casa del Bologna. L’altra partita di oggi non merita presentazioni, ed è il big match dello stadio Allianz di Torino fra i padroni di casa della Juventus e l’Inter di Luciano Spalletti. Nerazzurri che affrontano i bianconeri da primi in classifica, come non succedeva ormai da anni, ma la Vecchia Signora sta vivendo un ottimo periodo e sicuramente non farà sconti fra le mura di casa.

I RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA

Ore 18:00 Cagliari-Sampdoria

Ore 20:45 Juventus-Inter

Classifica: Inter 39, Napoli 38, Juventus 37, Roma 34, Lazio 32, Sampdoria 26, Fiorentina, Milan, Bologna 21, Atalanta, Torino, Chievo 20, Cagliari 16, Udinese 15, Genoa 13, Crotone 12, Sassuolo 11, Spal 10, Verona 9, Benevento 1

© Riproduzione Riservata.