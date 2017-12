Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di sabato (18a giornata)

Risultati Serie B, classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di sabato (18a giornata). Proseguirà quest’oggi la diciottesima giornata del campionato cadetto

Lo stadio del Venezia - LaPresse

Dopo i quattro anticipi giocatisi nella giornata di ieri, proseguirà quest’oggi la diciottesima giornata del campionato di Serie B, il secondo torneo calcistico d’Italia, giunto alla stagione 2017-2018. Nel dettaglio si giocheranno sei gare, a completamento quindi del turno, salvo il posticipo show di domenica sera, il big match fra il Bari e il Palermo. Andiamo a vedere l’elenco delle gare in programma nella giornata odierna.

LE PARTITE IN PROGRAMMA

Si comincia presto, precisamente alle ore 14:00, con la partita fra la Salernitana e il Perugia, in programma allo stadio Arechi di Salerno. Si tratta di una sfida fra due formazioni che si trovano a metà classifica, visto che i campani sono attualmente undicesimi a quota 22 punti, gli stessi conquistati sin qui dai perugini che però sono decimi per una migliore differenza reti. Eccoci quindi alle sfide delle ore 15:00, e spazio alla partita di Venezia fra gli omonimi padroni di casa e la Pro Vercelli. E’ buono il campionato sin qui giocato dalla compagine allenata da Pippo Inzaghi, con 26 punti conquistati in diciassette turni: numeri importanti tenendo conto che la squadra veneta l’anno scorso giocava in Lega Pro. Pro Vercelli che invece naviga in brutte acque, essendo penultima a quota 17, quindi in piena zona playout. Sempre alle ore 15:00 si giocherà la gara dello stadio Castellani fra i padroni di casa dell’Empoli e il Carpi, due formazioni che ambiscono ad un ritorno immediato in Serie A. Buono il campionato empolese, con 26 punti ottenuti che valgono un settimo posto assoluto, mentre gli emiliani inseguono a quota 24, che significano nono posto in classifica. Proseguiamo con Cittadella-Avellino, gara del Tombolato dove i padroni di casa di Padova stanno senza dubbio sorprendendo con un’ottima stagione, quarti a quota 27 punti, e reduci da prestazioni importanti soprattutto contro le big della serie cadetta. Non riesce invece a sterzare l’Avellino, che continua a rimanere nella parte bassa della graduatoria, diciassettesimo a quota 20 punti. In campo oggi pomeriggio anche l’Ascoli, che fra le mura di casa sfiderà la Virtus Entella, e a completamento di questo sabato, la gara decisamente interessante fra il Frosinone e il Brescia: i ciociari sembrano attrezzati per rendersi protagonisti di un’ottima stagione, quinti a quota 27, ma le Rondinelle non vanno sottovalutate, attualmente 13esime a quota 21.

RISULTATI SERIE B E LA CLASSIFICA

Ore 14:00 Salernitana-Perugia

Ore 15:00 Venezia-Pro Vercelli

Ore 15:00 Empoli-Carpi

Ore 15:00 Cittadella-Avellino

Ore 15:00 Ascoli-Entella

Ore 15:00 Frosinone-Brescia

Classifica: Parma, Bari, Palermo 29, Cittadella, Frosinone 27, Cremonese, Empoli, Venezia 26, Carpi 24, Perugia, Salernitana, Novara 22, Brescia, Pescara 21, Entella, Spezia, Avellino 20, Foggia, Cesena 18, Ternana, Pro Vercelli 17, Ascoli 14

