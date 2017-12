Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di sabato (18a giornata)

Risultati Serie C, classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di sabato (18a giornata). Entra nel vivo quest’oggi il nuovo turno del terzo campionato di calcio d’Italia

Il Renate Calcio - LaPresse

Proseguirà nella giornata di oggi, entrando decisamente nel vivo, il nuovo turno del campionato di Serie C 2017-2018. Per il terzo campionato per importanza d’Italia, andrà in scena la diciottesima giornata, e nelle prossime ore si disputeranno solamente le sfide relative al Gruppo B, quello costituito dalle squadre del nord-est/centro della nostra penisola. Andiamo quindi a vedere insieme il programma completo delle gare odierne.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI OGGI

Sono sette le sfide che si disputeranno nelle prossime ore, gare che saranno distribuite su quattro differenti orari: tre sfide alle ore 14:30, due alle 16:30, e i due posticipi delle 18:30 e 20:30. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio tutte le sfide che si giocheranno. Cominciamo con l’elenco dei match, partendo dall’impegno della Feralpisalò. La squadra lombarda sta disputando un’ottima stagione, e si trova attualmente al terzo posto assoluto, a quota 26 punti, e oggi volerà a Trieste per affrontare i padroni di casa della Triestina, ottavi a quota 21. Sempre alle 14:30, si giocherà Sudtirol-Ravenna, sfida di medio/bassa classifica, con i tirolesi che sono decimi assoluti in classifica, a quota 20 e in piena zona playoff, mentre gli emiliani veleggiano al 15esimo posto, a ridosso della zona playout con 16 punti sin qui conquistati. L’ultimo impegno del primo pomeriggio sarà il match Santarcangelo-Mestre, sfida quindi fra i padroni di casa, ultimi a quota 10, e la compagine veneta, nona a 21 punti. Voliamo alle 16:30 dove scenderà in campo un’altra big del Gruppo B, precisamente il Renate, secondo a 27 punti, a 6 lunghezze di distanza dalla capolista di Padova. Monzesi che dovranno affrontare la trasferta di Fermo contro la Fermana, undicesima formazione, a quota 19 punti. Sfida di bassa classifica, invece, quella di Teramo fra gli omonimi padroni di casa e il Fano, rispettivamente 16esima e 17esima forza del campionato. Il primo posticipo di oggi sarà la gara di Bassano, con i padroni di casa che sono dodicesimi grazie ai 19 punti ottenuti, e che ospiteranno il Vicenza, 14esimo a quota 16. Infine, la sfida delle ore 20:30, quando la capolista dei Biancoscudati ospiterà la Reggiana, settima forza del campionato a quota 22.

RISULTATI SERIE C E LA CLASSIFICA

Ore 14:30 Triestina-Feralpisalò

Ore 14:30 Sudtirol-Ravenna

Ore 14:30 Santarcangelo-Mestre

Ore 16:30 Fermana-Renate

Ore 16:30 Teramo-Fano

Ore 18:30 Bassano-Vicenza

Ore 20:30 Biancoscudati-Reggiana

Classifica: Biancoscudati 33, Renate 27, Feralpisalò 26, Sambenedettese, Pordenone 25, Albinoleffe 24, Reggiana 22, Triestina, Mestre 21, Sudtirol 20, Fermana, Bassano 19, Gubbio 18, Vicenza, Ravenna 16, Teramo 15, Fano, Santarcangelo 10

