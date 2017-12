Sakara vs Carvalho/ Pesi medi, il Legionario si gioca il titolo mondiale a Firenze (Oktagon-Bellator)

Sakara vs Carvalho, la grande sfida: oggi, sabato 9 dicembre 2017, lo scontro per il titolo mondiale di Oktagon-Bellator, con l'atleta italiano che giocherà in casa, a Firenze

Sakara vs Carvalho

Sakara vs Carvalho, è giunta la resa dei conti. A Firenze, oggi sabato 9 dicembre 2017 alle ore 20.00, al Mandela Forum si terrà la ventiquattresima edizione dell’Oktagon-Bellator, gala internazionale di sport da combattimento: una serata di kickboxing e MMA, con il match di cartello che vedrà impegnato un atleta italiano. Parliamo di Alessio Sakara, reduce dall’avventura televisiva come co-conduttore di Tu Si Que Vales: soprannominato il Legionario, il combattente romano farà i conti con il brasiliano Rafael Carvalho per la cintura iridata di Bellator MMA. Primo atleta italiano a competere nella UFC, Alessio Sakara combatterà per una cintura prestigiosa, quella dei medio massimi (84 chilogrammi): cinque round da cinque minuti. Una sfida storica: sarà la prima occasione in cui un atleta italiano avrà l’occasione di battersi per un titolo così importante. E lo farà davanti ai suoi sostenitori: “E’ un’emozione particolare combattere davanti ai miei fans, sarà una grande festa per lo sport”, il commento del lottatore ai microfoni del Corriere dello Sport.

SAKARA VS CARVALHO

Alessio Sakara è pronto per la sfida con Rafael Carvalho, avversario che ha studiato molto: “Ognuno sa i pregi del suo avversario: lui è molto bravo con le gambe, io sono molto più efficace e più forte con le braccia. Sarà un match che dovrà essere studiato nel primo e nel secondo round. Devo stare attento all’inizio per capire come si muove” . Continua sui pregi dell'atleta brasiliano: “Lui si muove tanto, io invece cerco l’impatto già da subito: l’ho imparato da subito in America, con uno sparring partner che si muoveva continuamente. Ho iniziato ad avere pazienza, gli ultimi sparring li ho fatti con più pazienza. E’ campione del mondo, ha molte qualità”. Sugli spalti prevista la presenza di diversi vip, da Bisio ad Argentero, e molti altri: "Viene anche forse Alessandro Borghi, Vaporisidis, Branciamore". E chi vorrebbe Sakara dei suoi idoli sportivi a Firenze? "Ho tanti idoli sportivi, ognuno mi ha dato tantissimo: quelli che più guardo sono Bebe Vio e Alex Zanardi, dovrebbero essere studiati a scuola. Sono sempre col sorriso, sempre pronti a mettersi in sfida su ogni cosa."

