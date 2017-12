Salernitana Perugia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato

Diretta Salernitana Perugia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 16^ giornata di Serie B

Diretta Salernitana Perugia, Serie B (LaPresse)

Salernitana Perugia, che viene diretta dall’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, è in programma oggi sabato 9 dicembre 2017, alle ore 14.00; la sfida dello Stadio Arechi di Salerno sarà valida per la diciottesima giornata di Serie B 2017/2018. Scontro tra squadre a pari punti, entrambe nel limbo tra zona retrocessione e zona playoff. Sia Salernitana che Perugia, infatti sono a quota 22 punti: i campani hanno raccolto quattro vittorie, dieci pareggi e tre sconfitte, gli umbri sei vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte. I padroni di casa vivono un momento non felice, con il tecnico Bollini che rischia la panchina: nelle ultime cinque partite tre pareggi e due sconfitte. Rosina e compagni nell’ultimo turno sono stati sconfitti in trasferta 2-0 dal Brescia, un ko pesante per la pessima prestazione offerta dai granata. Discorso diverso per quanto riguarda gli ospiti che, con il cambio in panchina da Giunti a Breda, hanno ripreso la marcia positiva: sette punti nelle ultime tre partite, con la vittoria sull’Ascoli allo scadere che ha dato nuova linfa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Perugia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 256, Sky Calcio 6 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PERUGIA

Mister Alberto Bollini si gioca tanto nella sfida con il Perugia ed è intenzionato a confermare come modulo di base il 3-5-2. Tra i pali il giovane Radunovic, arrivato in estate dall’Atalanta a titolo temporaneo. Linea a tre di difesa composta da Schiavi, Mantovani e Pucino. Sulle corsie laterali Gatto e Vitale, reduce dallo sfortunato autogol nella sfida contro il Brescia; In cabina di regia spazio al venezuelano Franco Signorelli, con Rizzo e Minala mezzala.In attacco il giovane Rossi affiancherà bomber Riccardo Bocalon. Non mancano i ballottaggio, con l’ex tecnico della Primavera della Lazio che sta valutando il possibile inserimento dal 1’ dell’esterno Mattia Sprocati e dell’attaccante spagnolo Alejandro Rodriguez.

Dopo un periodo nero, che ha portato all’allontanamento dalla panchina di Federico Giunti, il Perugia sembra essere tornato sulla retta via e il tecnico Roberto Breda, ex Virtus Entella, ha battezzato come modulo il 4-3-3. Tra i pali l’esperienza di Rosati; laterali difensivi Del Prete e Bandinelli, con il tandem di centrali composto da Dossena e Monaco. L’argentino Santiago Colombatto, tra i migliori in questo avvio di stagione, agirà da schermo davanti alla difesa, con il sempreverde Brighi e il croato Pajac ai suoi fianchi. In attacco bomber Samuele Di Carmine sarà affiancato dal sudcoreano Han, di proprietà del Cagliari, e da Cristian Bonaiuto. Attenzione però alla carta Filippo Falco: il fantasista, tenuto inizialmente fuori contro l’Ascoli, ha regalato i tre punti al Grifo nella sfida contro l’Ascoli e chiede spazio.

LA CHIAVE TATTICA

Una partita che vale tanto sia per la Salernitana che per il Perugia, entrambe a quota 22 punti e alla ricerca di una vittoria per avvicinare la zona playoff. I granata hanno riscontrato alcune difficoltà nelle ultime giornate, sia dal punto di vista del gioco che della condizione fisica. Deludente la performance offerta contro il Brescia, che ha messo sulla graticola mister Alberto Bollini. Il tecnico è pronto ad affidarsi a bomber Riccardo Bocalon: l’ex Alessandria, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha le qualità per trascinare la Salernitana fuori dalla crisi. In casa Perugia invece il clima è tornato sereno dopo la serie di sconfitte raccolte ad ottobre. Roberto Breda sa di poter contare su un reparto avanzato di grande qualità e, oltre Samuele Di Carmine, ha a disposizione un talento come Han: il sudcoreano, arrivato in estate dal Cagliari a titolo temporaneo, ha dimostrato di essere già pronto per il salto di categoria ed è pronto ad aiutare il Grifo nella sua risalita.

QUOTE E PRONOSTICO

Salernitana Perugia, quote e pronostico. Secondo le principali agenzie di scommesse, padroni di casa leggermente favoriti nella sfida dello Stadio Arechi. Better offre l’1-X-2 a 2,10-3,10-3,80: Salernitana con i favori del pronostico, ma attenzione anche all’ipotesi pareggio. Una sfida in cui non sono previsti tre o più gol: l’Under 2,5 (meno di tre gol in totale) è offerto a 1,80, mentre l’Over 2,5 (3 o più gol in totale) è quotato a 1,90. I gol comunque non dovrebbero mancare secondo le analisi dei quotisti: la giocata Gol (entrambe le squadre a segno) è dato 1,72, il No Gol (nessuna o una delle due squadre a segno) a 2,00. La Salernitana è a caccia di punti importanti, reduce da un ritiro punitivo per i cattivi risultati dell’ultimo periodo: interessante, dunque, l’opzione 1, con il Perugia che potrebbe terminare la sua striscia positiva dopo tre gare.

