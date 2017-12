Santarcangelo Mestre/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Santarcangelo-Mestre: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

09 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Santarcangelo-Mestre, LaPresse

Santarcangelo Mestre, partita diretta dal signor Acanfora di Castellammare di Stabia e che si gioca sabato 9 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della diciottesima giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C. Delicato impegno interno per il Santarcangelo, chiamato a scuotersi dopo l'ultimo pareggio senza reti sul campo del Renate. Risultato sulla carta positivo considerando che i brianzoli sono da soli al secondo posto in classifica nel girone B del campionato di Serie C, ma la contemporanea vittoria del Fano contro la Triestina ha costretto i romagnoli ad essere risucchiati all'ultimo posto in classifica, a quota dieci punti. Cammino fin qui complicato per il Santarcangelo anche dal disastroso rendimento difensivo, trentadue gol incassato che lo rendono il club dalla peggor retroguardia del raggruppamento, anche se in questo senso non aver subito gol sul campo del Renate non può che essere interpretato come un segnale positivo.

Il Mestre la scorsa settimana ha invece riposato, per gli arancioneri l'ultima partita disputata in campionato resta quella del 24 novembre scorso in casa contro il Fano, pareggiata uno a uno. Curiosamente i veneti si trovano ad affrontare quelli che sono i due fanalini di coda nella classifica del girone B, entrambi in trasferta. La vittoria di Vicenza del 19 novembre aveva aumentato le credenziali del Mestre che in classifica occupa l'ottava posizione, in piena zona play off, appaiato alla Triestina a quota ventun punti: un'ottima performance finora per una neopromossa che ha ritrovato dopo diverse stagioni il palcoscenico del professionismo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv del match sui canali in chiaro o a pagamento, si potrà però seguire l'incontro in diretta streaming video via internet, collegandosi da abbonati o acquistando la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SANTARCANGELO MESTRE

Le probabili formazioni che si troveranno faccia a faccia presso lo stadio Mazzola di Santarcangelo di Romagna: padroni di casa schierati con Bastianoni in porta e Bondioli, Sirignano e Briganti a formare la difesa a tre. A centrocampo il ghanese Obeng sarà il perno centrale affiancato da Moroni e Dalla Bona, mentre Toninelli sarà l'esterno di fascia destra e Broli l'esterno di fascia sinistra. In attacco, spazio a Palmieri arretrato come trequartista, a supporto di Piccioni schierato come unica punta di ruolo. Risponderà il Mestre con Gagno a difesa della porta alle spalle di una difesa a tre con Perna, Boffelli e Politti schierati titolari. A centrocampo spazio a Rubbo e Boscolo come centrali, mentre Fabbri sarà il laterale di destra e Lavagnoli sarà l'esterno di fascia sinistra. Il brasiliano Sodinha giocherà come trequartista, alle spalle del duo offensivo composto da Beccaro e da Spagnoli.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

3-5-1-1 per i padroni di casa del Santarcangelo, 3-4-1-2 la risposta tattica del Mestre. I veneti mancavano da tempo dal palcoscenico dei professionisti e tra i dilettanti non si sono mai incrociati con il club romagnolo, che veniva inserito in diversi gironi anche all'epoca in cui i due club militavano entrambi nel campionato di Serie D.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker vedono favoriti gli ospiti, con vittoria mestrina quotata 2.20 da William Hill, mentre Betclic offre la quota del pareggio a 2.20 e Bet365 alza fino a 3.79 la quota per il successo interno dei romagnoli. Per Unibet, quota 2.20 per l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene quotato 1.58.

