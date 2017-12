Slalom gigante Val d'Isere/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci)

Diretta gigante maschile Val d’Isere streaming video e tv, risultato live: Hirscher favorito anche in Francia? (Coppa del Mondo di sci alpino, oggi 9 dicembre 2017)

09 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta gigante Val d'Isere: Alexis Pinturault (LaPresse)

Si disputa oggi in Val d’Isere il secondo slalom gigante maschile della Coppa del Mondo di sci 2017-2018. Un appuntamento tradizionale per il Circo Bianco, che torna in Europa proponendo in campo maschile un weekend tutto dedicato alle discipline tecniche, con gigante e slalom. In particolare, per quanto riguarda il gigante, si gareggia a pochissima distanza dalla gara di domenica scorsa a Beaver Creek, dunque sarà curioso vedere se in pochi giorni (ma con un viaggio intercontinentale di mezzo) sarà cambiato qualcosa nei rapporti di forza. Ricordiamo che in gigante quest’anno sono cambiati gli sci, che ora hanno un raggio di curva da 30 metri: periodo di cambiamenti, è possibile che non tutti si adeguino con la stessa velocità e di conseguenza solo con il passare delle gare avremo un’idea più chiara dei rapporti di forza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI VAL D’ISERE

La prima manche del gigante di Val d’Isere avrà inizio alle ore 9.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 12.30. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Francia (www.fis-ski.com).

GIGANTE VAL D’ISERE: FAVORITI E AZZURRI

Tra i grandi nomi del gigante spicca ancora una volta Marcel Hirscher, detentore sia della Coppa del Mondo generale sia di quella di specialità. Per una volta però non sono i suoi trionfi passati a metterlo in copertina: Hirscher merita di essere celebrato per la sua vittoria di Beaver Creek, ottenuta nonostante il grave infortunio estivo che solo tre settimane prima ne aveva fortemente limitato le prestazioni a Levi (in slalom). Applausi all’austriaco, che nella seconda manche ha fatto un autentico capolavoro rifilando a tutti gli avversari distacchi pesanti: sul podio sono saliti Henrik Kristoffersen e Stefan Luitz (primo a metà gara), dunque anche il norvegese e il tedesco entrano di diritto fra i protagonisti - così come Ted Ligety, che però si è perso nella seconda manche - ma a debita distanza da un sensazionale Hirscher.

Per quanto riguarda invece gli azzurri, il gigante negli ultimi anni è la specialità che ha avuto più problemi in campo maschile. Il punto di riferimento sarà il veterano Manfred Moelgg, anche a Beaver Creek migliore dei nostri ma senza andare oltre il tredicesimo posto, mentre i risultati migliori nel corso della passata stagione erano stati ottenuti da Luca De Aliprandini e Florian Eisath, anche loro piazzati ma nelle retrovie settimana scorsa in Colorado. A punti anche Riccardo Tonetti e Roberto Nani, diciamo che la nota positiva era stata l’avere cinque italiani nella seconda manche: adesso però bisognerebbe cercare di migliorare i piazzamenti ed essere competitivi almeno per la top 10. A partire già da oggi, possibilmente…

© Riproduzione Riservata.