Sudtirol Ravenna/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sudtirol-Ravenna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

09 dicembre 2017 Stefano Belli

Sudtirol-Ravenna, che viene diretta dal signor Vigile di Cosenza e si gioca sabato 9 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della diciottesima giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C. Inizio di campionato non esaltante per nessuna delle due formazioni, anche se va sottolineato come per il Sudtirol le aspettative potessero essere più alte rispetto ad un Ravenna che solo quest'anno è riuscito a riaffacciarsi nel calcio professionistico. I giallorossi sono però sull'onda di un trend positivo, reduci da due importantissime vittorie consecutive che li hanno riportati, a quota sedici punti, appena fuori dalla zona play out. Dopo aver battuto il Renate secondo della classe in casa, i romagnoli sono riusciti anche ad imporsi sul difficile campo del Vicenza, agganciando proprio i berici in classifica.

Una boccata d'ossigeno anche da punto di vista realizzativo, con quest due gol il Ravenna non è più il peggior attacco del girone, lasciando questo poco invidiabile primato al Fano. E proprio a Fano il Sudtirol aveva ottenuto un'importante vittoria esterna in campionato, rilanciandosi in zona play off. Effetti positivi annullati però la scorsa settimana con il ko subito, sempre in trasferta, in casa della Feralpisalò terza in classifica. Impegno sulla carta complicato ma che ha confermato i limiti di maturità degli altoatesini, che non sono riusciti a dare continuità a quello che era stato un importante risultato positivo, seppur ottenuto sul campo di quello che è attualmente, assieme al Santarcangelo, il fanalino di coda della classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la diretta tv del match sui canali in chiaro o a pagamento, si potrà però vedere l'incontro in diretta streaming video via internet, collegandosi da abbonati o acquistando la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL RAVENNA

Allo stadio Druso di Bolzano scenderanno in campo queste probabili formazioni. Sudtirol schierato con Offredi estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta da Sgarbi, dal francese Vinetot e dal croato Erlic. Tait sarà l'esterno di fascia destra e Frascatore l'esterno di fascia sinistra, con Broh, Bertoni e Cia chiamati a coprire la zona centrale di centrocampo. In attacco ci sarà Costantino a far coppia con il ghanese Gyasi. Risponderà il Ravenna con Venturi in porta e una linea difensiva a tre con Capitanio, Ronchi e Lelj schierati titolari. Le corsie laterali saranno presidiate da Venturini a destra e da Magrini sul versante mancino, mentre nella zona centrale di centrocampo saranno schierati Selleri, Papa e Cenci. In attacco spazio a Broso, autore di una doppietta nella trasferta vincente di Vicenza, e a De Sena.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, 3-5-2 sia per il Sudtirol, sia per il Ravenna. Altoatesini e romagnoli si ritrovano di fronte più di sei anni dopo dall'ultima volta in campionato, nella finale dei play out di Serie C/1 quando il Sudtirol fu costretto a retrocedere a causa di un gol subito in pieno recupero. Due a uno per il Ravenna anche nell'ultima sfida ufficiale disputata allo stadio Druso nella regular season, sempre in Serie C/1 il 13 febbraio del 2011, gol decisivi per i giallorossi di Guitto e Rosso.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse considerano gli altoatesini padroni di casa favoriti per la conquista dei tre punti, con successo interno quotato 2.20 da William Hill, mentre Bwin fissa a 3.10 la quota per l'eventuale pareggio e Bet365 propone a 4.20 la quota per l'affermazione esterna romagnola. Unibet propone a una quota di 2.50 l'over 2.5 e offre a una quota di 1.46 l'under 2.5.

