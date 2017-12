Super-G St Moritz/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne)

Diretta super-G femminile St Moritz streaming video e tv, risultato live: secondo appuntamento in Coppa del Mondo di sci con questa specialità (sabato 9 dicembre 2017)

09 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta super-G St. Moritz: Sofia Goggia (LaPresse)

Oggi il super-G femminile di St Moritz è il secondo appuntamento del lungo weekend della Coppa del Mondo di sci 2017-2018 nella notissima località elvetica. Dopo la combinata di ieri, si disputano oggi e domani ben due super-G consecutivi: un programma anomalo rispetto al solito, che esalterà sicuramente le più brave interpreti di questa specialità molto affascinante. Ricordiamo infatti che il super-G unisce velocità comunque molto elevate a curve e difficoltà tecniche superiori a quelle della discesa, dunque costituisce un banco di prova sempre molto significativo e che esalta solo chi sa sciare davvero bene unendo scorrevolezza e qualità tecniche.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI ST. MORITZ

Il secondo super-G femminile della stagione avrà inizio alle ore 10.45. Ricordiamo pure che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com).

SUPER-G ST. MORITZ: FAVORITE E ITALIANE

Tina Weirather si merita la copertina: la campionessa del Liechtenstein, già vincitrice della Coppa di specialità in super-G l’anno scorso, ha iniziato la nuova stagione vincendo il primo super-G, quello disputato domenica scorsa a Lake Louise, dove tra l’altro in precedenza Tina non aveva mai vinto. La pista di St. Moritz piace invece moltissimo alla Weirather, che in Engadina ha già vinto per ben due volte nel 2013 e nel 2016, senza dimenticare l’argento ai Mondiali che si sono disputati nel febbraio di quest’anno appunto a St. Moritz. La prima rivale potrebbe essere la padrona di casa Lara Gut, seconda domenica scorsa in Canada e vincitrice in carriera di ben 11 gare e due Coppe di specialità in super-G. C’è poi grande attesa per Mikaela Shiffrin, che ormai va indicata fra le grandi protagoniste in ogni specialità e punta a raccogliere un ottimo bottino di punti per la Coppa del Mondo generale.

In ottica italiana purtroppo bisognerà fare i conti con l’assenza di Elena Curtoni, la migliore delle azzurre l’anno scorso nella classifica di specialità, mentre per chi ci sarà l’auspicio è che ci possano essere miglioramenti da parte di tutte, visto che l’inizio di stagione non è stato dei più semplici fin dalle big Sofia Goggia e Federica Brignone, entrambe alle prese con qualche problema fisico. Nulla di grave, ma in uno sport che si decide sul filo dei centesimi è chiaro che basta poco per passare dalla lotta per la vittoria ai piazzamenti di rincalzo. A proposito di miglioramenti nella condizione, un pensiero speciale va a Nadia Fanchini, sedicesima nel super-G di Lake Louise e già eroica ad esserci dopo l’ennesimo grave infortunio della carriera, quello che a gennaio fece pensare a molti che la bresciana potesse alzare bandiera bianca. Chi invece sarebbe ben felice di confermare il rendimento offerto in Canada è Johanna Schnarf, sesta a Lake Louise e ad appena cinque centesimi dal quarto posto: le primissime sono un po’ più lontane, ma sognare un grande risultato non è vietato per l’altoatesina.

