Teramo Fano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Teramo Fano: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B della Serie C, arrivato alla 17^ giornata

09 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Teramo Fano, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Teramo Fano sarà diretta dall'arbitro Federico Fontani; si gioca alle ore 16:30 di sabato 9 dicembre per la 17^ giornata del girone B della Serie C 2017-2018. Siamo quasi al giro di boa e una delle due squadre deve dimostrare di essere ancora viva. I padroni di casa vogliono risalire la china, anche perché la zona salvezza si trova solamente un punto. Non sarà affatto facile, anche perché gli ospiti arrivano da una vittoria di misura contro la Triestina e vogliono assolutamente tentare il bis e riaprire tutto. Da una parte la voglia di rimettersi in gioco, dall'altra la consapevolezza di poter fare bene. C'è poco tempo, serve correre ai ripari, ma soprattutto servono punti importanti per entrambe le squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Il match tra Teramo e Fano sarà visibile in diretta streaming video sul sito ElevenSport, che ha acquisito i diritti della maggior parte dei match di serie C. C'è la possibilità di fare un abbonamento, ma anche di poter acquistare la singola partita. Non è invece prevista una diretta tv per questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO FANO

Asta ancora deve decidere chi scenderà in campo, ma il modulo sembra essere sempre lo stesso, ovvero un 3-5-2. Saranno assenti per squalifica sia Calore che Caidi, pronti ai loro posti Lewandowski e Altobelli. Il polacco va in porta, con Altobelli, Speranza e Sales sulla linea difensiva. Dubbi a centrocampo, dove De Grazia, Amadio e Ilari sono favoriti per gestire le operazioni, ma ovviamente Graziano e Foggia sono pronti a subentrare a gara in corso. Sulle corsie esterne non ci sono dubbi, con Varas e Ventola ad aiutare la linea mediana. Tulli e Barbuti potrebbero andare in attacco sin dal primo minuto, ma occhio al turnover: Bacio e Soumarè si preparano.

Il Fano potrebbe rispondere con un modulo speculare: Miori dovrebbe andare in porta, mentre in difesa Brevi potrebbe schierare Sosa, Gattari e Ferrani. Lanini e Fautario agiranno invece sulle corsie esterne a centrocampo. Eklu, Lazzari e Fillipini potrebbero partire dal primo minuto in cabina di regia, ma occhio a Schiavini: il centrocampista potrebbe insediare uno dei tre. In attacco dovrebbero essere confermati Germinale e Fioretti. Tutto però potrebbe cambiare nelle prossime ore: gli ultimi allenamenti saranno decisivi per capire quali saranno le due formazioni titolari.

LA CHIAVE TATTICA

Non sarà una partita semplice quella tra Teramo e Fano. Le due squadre hanno bisogno di punti e dunque un passo falso potrebbe compromettere nettamente questa stagione. I punti di stanza sono pochissimi, dunque basta poco per poter scendere o salire. Sarà una sfida molto importante per entrambe le squadre, visto che ci sono punti pesanti in palio. Vedremo una prima frazione molto accorta, con poche emozioni: tutto si giocherà nel finale di partite, dove entrambe le compagini tenteranno il tutto per tutto.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote proposte da Eurobet, i padroni di casa sono leggermente favoriti. La quota del segno 1 è a 2.00, mentre il segno X è a quota 3.20. Interessante anche il segno 2, a quota 3.70. Per chi volesse puntare sull'esito dei gol c'è il simbolo under 2.5, dato a 1.55. Interessane anche l'Over 2.5, quotato a 2.30. Per chi vuole invece puntare sulla somma dei gol può affidarsi alla quota di 1.95: in caso di Nogoal la posta viene moltiplicata per 1.75.

