Triestina Feralpisalò/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Triestina Feralpisalò: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la 17^ giornata del girone B della Serie C

09 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Triestina Feralpisalò, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Triestina Feralpisalò sarà diretta dall'arbitro Andrea Zingarelli; alle ore 14:30 di sabato 9 dicembre si gioca la partita valida per la 17^ giornata di Serie C 2017-2018, girone B. I padroni di casa devono riprendersi dall'ultima batosta, sempre con l'obiettivo play off da portare avanti. Serve una vittoria, in modo tale da poter andare ad insediare Reggiana e Mestre. Gli ospiti vogliono trovare la loro terza vittoria consecutiva, visto che il Renate dista soltanto un punto: vincere per poter continuare a sognare, vincere per poter tornare in alto e sperare in una promozione. O comunque sperare in una qualificazione ai prossimi play off che porteranno all'eventuale salto di categoria. I padroni di casa vogliono assolutamente cercare il colpaccio, anche se non sarà affatto facile riprendersi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Chi possiede un abbonamento potrà vedere la sfida in diretta streaming video sul proprio dispositivo oppure può acquistare il match direttamente il giorno stesso della gara. Per chi non ha la possibilità di collegarsi allo streaming può seguire la sfida direttamente sui canali ufficiali delle due società, che aggiorneranno tutti i loro tifosi. Non è invece prevista una diretta tv.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA FERALPISALO'

Sannino schiererà il probabile 4-4-2 già visto nella formazione di Coppa Italia. Boccanera andrà in porta, con El Hasni e Codromaz al centro della difesa. Linutti e Pizzul dovrebbero andare a completare il reparto. A centrocampo agiranno molto probabilmente Acquadro e Porcari, che cercheranno di impostare la manovra ed interrompere il gioco avversario. Bariti e Bracaletti potrebbero andare sulle corsie esterne. Al momento in attacco dovrebbero essere confermati Arma e Mensah, ma i due potrebbero sedersi in panchina per poter facilitare il turnover di mister Sannino.

Serena potrebbe schierare il solito 4-3-3 che sta facendo vedere buonissime cose in questa stagione. Livieri va in porta, mentre Marchetti e Alcibiade andranno al centro della difesa. Tantardini e Turano andranno a completare il reparto difensivo. Gamarra sarà il vertice basso di centrocampo, supportato da Hergheligiu e Magnino: i due dovranno comunque fare attenzione alla concorrenza di Crema. In attacco Luche sarà la prima punta e al suo fianco potrebbe essere riconfermato quasi sicuramente Jawo. In forse Boldini: l'esterno destro si giocherà un posto con Bertoli, subentrato nella scorsa gara. Il tecnico del Feralpì deciderà soltanto nei prossimi allenamenti quali saranno gli undici titolari per questa importantissima sfida.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà una sfida molto particolare, anche perché i padroni di casa non vogliono perdere. Il Feralpi arriva da un momento molto positivo, ma non sarà semplice imporsi su un campo difficile come quello di Trieste. Vedremo una Triestina molto coperta all'indietro, che cercherà di fare la propria partita. Sicuramente gli ospiti attaccheranno sin dai primi minuti, ma sarà molto difficile trovare spazi. Infatti la squadra di Sannino cercherà di contenere e ripartire in contropiede per poter sorprendere gli avversari. Il tutto si deciderà comunque nella seconda metà di gioco.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote di Eurobet, i padroni di casa sono leggermente favoriti. Il segno 1 è a quota 2.35, mentre il segno X è a quota 3.05. Per chi volesse puntare sul segno 2, la quota è di 3.05. Il Segno Under 2.5 è dato a quota 1.60, mentre per chi volesse provare a puntare sul segno Over 2.5 la quota è di 2.20. Il segno Goal, invece, è dato a 1.85. Per quanto riguarda il segno NoGoal troviamo una quota di 1.85. Il match tra Triestina e Feralpi Salò verrà trasmesso in diretta streaming su ElevenSport.

© Riproduzione Riservata.