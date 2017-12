Venezia Pro Vercelli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato

Diretta Venezia Pro Vercelli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie B

Diretta Venezia Pro Vercelli, Serie B (LaPresse)

Venezia Pro Vercelli, diretta dall’arbitro Antonello Balice della sezione di Termoli, è in programma oggi sabato 9 dicembre 2017, alle ore 15.00; la sfida dello Stadio Pier Luigi Penzo sarà valida per la diciottesima giornata di Serie B 2017/2018. In campo due squadre con obiettivi totalmente diversi: la formazione di Filippo Inzaghi per la promozione, reduce da una campagna acquisti di altissimo livello, mentre l’undici di Grassadonia per la salvezza. I padroni di casa sono situati al sesto posto a quota 26 punti (sei vittorie, otto pareggi e tre sconfitte), in concomitanza con Empoli e Cremonese.

Gli ospiti della Pro Vercelli invece sono situati al penultimo posto con 17 punti (quattro vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte), appaiati alla Ternana. Il Venezia sta attraversando un momento non ottimale, con due punti raccolti nelle ultime tre partite: nell’ultimo turno, il big match del Barbera contro il Palermo è terminato a reti inviolate. Idem la Pro Vercelli, un punto nelle ultime tre uscite: pesante sconfitta al Tardini sette giorni fa, Parma trionfante 3-0.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 253, Sky Calcio 3 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PRO VERCELLI

Due importanti assenze da registrare in casa Venezia, con mister Filippo Inzaghi che non potrà contare sull’esperto Maurizio Domizzi e sul centrocampista Simone Bentivoglio, entrambi fermati per un turno dal Giudice Sportivo. L’ex tecnico del Milan va avanti con il classico 3-5-2: tra i pali il giovane Emil Audero, arrivato in estate in prestito dalla Juventus. La linea a tre di difesa sarà composta da Andelkovic, Modolo e Bruscagin, che ha trovato spazio nella sfida contro il Palermo dopo l’espulsione di Domizzi. In cabina di regia ci sarà Signori al posto di Bentivoglio, con l’ex Modena che sarà coadiuvato da Falzerano e dall’ex Milan Pinato. Sulle corsie laterali spazio a Zampano e a Del Grosso. In attacco, confermato il tandem pesante composto da Moreo e dallo spagnolo Geijo, anche se Zigoni reclama spazio: non è da escludere una sorpresa dell’ultima ora.

Assenza pesante da registrare anche per mister Grassadonia, che sarà privo del centrale difensivo ivoriano Konate, espulso nell’ultimo turno contro il Parma. L’ex allenatore del Messina punterà sul 4-3-3: tra i pali ci sarà Marcone. In difesa, sulle corsie esterne spazio a Ghiglione e Mammarella, con il duo centrale composto da Bergamelli e da Berra. A centrocampo sarà Vives a guidare la manovra, con l’ex Lecce e Torino che sarà affiancato da Altobelli e Castiglia. Confermata la presenza del montenegrino Raicevic al centro dell’attacco, supportato dai giovani Morra e Bifulco. Anche in casa Pro Vercelli in corso dei ballottaggi, con l’albanese Vajushi e Umberto Germano in corsa per una maglia da titolare.

LA CHIAVE TATTICA

Grinta, pressing e cinismo: la ricetta di Filippo Inzaghi per il suo Venezia sta funzionando, anche se nelle ultime tre giornate i risultati non sono arrivati in maniera tonda. Grandi ambizioni per il club di Tacopina, che è tra i candidati per la promozione in Serie A, con il mercato di gennaio che potrebbe fornire a Super Pippo alternative di qualità. Nell’undici veneto non spicca un calciatore per qualità: un gruppo unito e un gioco ben collaudato. Tra le armi più pericolose a disposizione c’è certamente Moreo, attaccante moderno in grado di poter colpire in qualsiasi momento della partita. La Pro Vercelli, dopo un avvio shock, ha ritrovato la retta via e sta lottando con le unghie e con i denti per uscire dalla zona rossa. Molte delle fortune della compagine piemontese passano dai piedi di Morra, attaccante cresciuto nel settore giovanile del Torino che ha già raccolto quattro reti in questa prima parte di stagione.

QUOTE E PRONOSTICO

Venezia Pro Vercelli, quote e pronostico. Padroni di casa nettamente favoriti secondo i principali bookmakers. Better offre l’1-X-2 a 1,75-3,35-5,25: in base ai dati delle principali agenzie di scommesse, la formazione di Filippo Inzaghi dovrebbe riuscire a spuntarla nella sfida dello Stadio Pier Luigi Penzo. Una gara che non promette fuochi d’artificio in termini di gol: Under 2,5 (meno di tre reti in totale) fissato a 1,60, Over 2,5 (tre o più reti in totale) quotato 2,10. Idem per ciò che concerne Gol e No Gol, ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o meno: 2,10 contro 1,65. Il Venezia è a secco di vittorie da tre giornate ed è grande la voglia di Moreo e compagni di voltare pagina: i valori in campo spingono a puntare sull’opzione 1.

