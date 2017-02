Atletico Madrid-Barcellona/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Coppa del Re 2017)

DIRETTA ATLETICO MADRID-BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA DEL RE 2017 SEMIFINALE) - Atletico Madrid-Barcellona, al Vicente Calderon, si gioca mercoledì 1 febbraio alle ore 21: è la semifinale di andata della Coppa del Re 2016-2017 e la vincente della doppia sfida (il ritorno sarà il 7 febbraio) dovrebbe avere sulla carta porte aperte sul titolo, visto che dall'altra parte si incrociano Celta Vigo e Alaves. La formazione di Diego Simeone si è qualificata per la semifinale eliminando l’Eibar, con un successo casalingo per 3 – 0 a cui è seguito il pareggio esterno per 2 – 2.

Per la formazione di Luis Enrique il quarto di finale con la Real Sociedad ha portato due successi, il primo in trasferta con il minimo scarto, 0 – 1, ed il secondo davanti al proprio pubblico con la "manita", per 5 – 2. Nella Liga le due formazioni vengono da un pareggio nell’ultimo turno, con il Barcellona che ha chiuso 1 – 1 sul terreno del Betis Siviglia, mentre la formazione di Simeone non è andata oltre uno scialbo 0 – 0 in casa dell’Alaves.

Con questi risultati, la classifica dopo 20 giornate giocate vede i blaugrana al secondo posto con 42 punti in classifica, appaiati al Siviglia, ma con 4 di svantaggio nei confronti della capolista, Real Madrid, che ha anche da recuperate un incontro, mentre i colchoneros sono al quarto posto con 36 punti e non stanno ripetendo le prestazioni delle ultime due stagioni. Per entrambe quindi l’occasione della semifinale della Copa del Rey è senza dubbio buona per migliorare la situazione generale.

Nelle due partite dei quarti di finale contro l’Eibar, l’Atletico Madrid ha vinto quella casalinga mandando in rete Griezmann dopo 28 minuti del primo tempo, raddoppiando nella ripresa, al 60esimo, con una rete di Correa e chiudendo definitivamente la pratica al 68esimo con una rete segnata da Gameiro, su passaggio di Griezmann. Nella gara di ritorno c’è stata maggiore lotta tra le due formazioni, con il 2 – 2 finale che è maturato con le reti di Gimenez, per il vantaggio dell’Eibar dopo 49 minuti di gioco, le due di Enrich al 73esimo e Leon all’80esimo, che hanno ribaltato il punteggio a favore dei colchoneros, e poi la rete del definitivo pareggio dei padroni di casa, segnata cinque minuti dopo da Juanfran.

Una partita nella quale Diego Simeone ha dato molto spazio alle sue seconde linee. Per il Barcellona in pratica la qualificazione ha preso piede già dopo la vittoria in trasferta dell’andata, ottenuta grazie alla rete di Neymar messa a segno su rigore dopo 21 minuti di gioco. Nella gara di ritorno vantaggio blaugrana dopo 17 minuti di gioco con rete di Denis Suarez, raddoppio che arriva, ad opera di Messi al 55esimo su calcio di rigore, poi la rete di Juanmi al 62esimo che sembra poter riaprire la partita, chiusa di nuovo dalla terza rete dei blaugrana, segnata da Luis Suarez dopo solo un minuto.

La Real Sociedad torna sotto con una rete di Willian Josè al 73esimo, ma a chiudere gara e punteggio arrivano le altre due reti del Barcellona, nel finale di partita con Arda Turan e Denis Suarez nel giro di soli 2 minuti. In questa gara del Vicente Calderon sia Simeone che Luis Enrique dovranno fronteggiare diversi infortuni nelle loro formazioni. Il tecnico argentino deve fare a meno di Oblak, Tiago, Barragan, Fernandez e Jimenez, tutti infortunati, ed anche del ghanese Thomas, impegnato con la sua nazionale, mentre per Luis Enrique i nomi degli infortunati corrispondono a quelli di Busquets, Cardona e del capitano Iniesta.

La scelta di Simeone per questa gara non dovrebbe discostarsi dal suo classico 4-4-2, mentre la risposta di Luis Enrique è il 4-3-3 con i tre "gioielli" sudamericani in attacco. Per quanto riguarda le scommesse le quote dell’Agenzia Snai vedono leggermente favorito il Barcellona, la cui quota vincente è di 2,35 contro il 2,90 dell’Atletico Madrid. Meno considerato il pareggio, offerto a 3,20. Per quanto riguarda le altre possibilità di scommesse, si può giocare l’under, quotato a 1,70, oppure l’over che viene offerto a 2.

Atletico Madrid-Barcellona non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere alla sfida in diretta streaming video; per quanto riguarda le informazioni utili sulla partita del Vicente Calderon potete cmounque consultare gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione su Twitter, vale a @Atleti e @FCBarcelona.

