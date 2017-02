Burkina Faso-Egitto/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 semifinale)

DIRETTA BURKINA FASO-EGITTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 SEMIFINALE) - Burkina Faso-Egitto, diretta dall'arbitro Malang Diedhiou (Senegal), si gioca allo Stade de l'Amitié di Libreville e, alle ore 20 di mercoledì 1 febbraio, rappresenta la prima semifinale di Coppa d'Africa 2017. Il Burkina Faso, affermatosi fino ad ora come squadra sorpresa di questa Coppa d'Africa, grazie all'ambiziosa guida dell'allenatore Duarte, tecnico stimato in Portogallo e non solo, è riuscito a giungere alle semifinali battendo già tutti i pronostici e i tabù della squadra.

Grazie ad un 4-2-3-1 propositivo ma ordinato e alla presenza di alcuni uomini di riconosciuto talento, il tecnico Duarte è riuscito a strappare il pass per le semifinali dove ora affronterà l'Egitto, una delle squadre più forti in questo momento storico nel continente. Grazie alla convincente vittoria sulla Tunisia ai quarti e ad un ottimo percorso ai gironi, in cui il Burkina Faso ha ottenuto il primo posto all'interno del gruppo A, la squadra ha ora la possibilità di giocarsi un posto alla prossima finale del 5 febbraio, e cercare di entrare nella storia della manifestazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI BURKINA FASO-EGITTO DI COPPA D'AFRICA

L'avversario di questo turno, però, è un Egitto uscito vincitore dal confronto ai quarti con il Marocco e che ai gironi aveva ottenuto il primo posto nel gruppo D. Il tecnico Hector Cuper, l'hombre vertical che in Europa ha guidato Inter e Valencia (fra le altre) mette in campo una squadra offensiva ma equilibrata, che punta sulla potenza devastante di Salah sulla corsia di destra per far male alle difese avversarie. L'ultimo precedente fra queste due squadre risale allo scorso febbraio 2016, quando in amichevole l'Egitto si impose per 2-0 con doppietta di El-Said. Nei precedenti più recenti, inoltre, risulta che il Burkina Faso non ha mai battuto la nazionale dei Faraoni.

Per quanto concerne le probabili formazioni, le due squadre dovrebbero scendere in campo con moduli speculari per affrontare questa gara. Il tecnico Duarte schiera Koffi in porta, Coulibaly, Dayo, Konè e Yago in difesa. A centrocampo ci saranno Toure, Kabore e Cyrille, con i due Traorè sulle fasce e Nakoulma al centro dell'attacco nel ruolo di prima punta. Ancora ai box, per infortunio, il forte attaccante Pitroipa, che avrebbe dovuto essere fra i titolari in attacco.

Dall'altra parte, Cuper schiera El Hadary in porta, Hafez, Gabr, Hegazy e Elmohamady in difesa. A centrocampo ci saranno Hamed e Fathl nel ruolo di interditori, mentre Said sarà spostato di qualche metro nel ruolo di trequartista. In avanti spazio a Salah e Trezeguet sulle fasce, mentre Hassan si dovrebbe schierare da punta in posizione centrale.

L'Egitto di Cuper parte sicuramente favorito sulla carta, grazie ad una qualità della rosa significativamente superiore e grazie a Mohamed Salah, il calciatore forse più forte insieme a Mahrez dell'intero continente. L'ala della Roma, che in Serie A è uno dei calciatori più devastanti e pericolosi per la velocità e la concretezza nelle conclusioni, fino ad ora ha leggermente deluso le aspettative, ma in occasione di queste semifinali non mancherà il suo contributo alla squadra.

Il Burkina Faso, infatti, si è dimostrato avversario duro, e servirà giocare una partita di attenzione ed efficacia offensiva per poter accedere ad una finale che sarebbe anche meritata per il percorso compiuto dai Faraoni di Cuper.

Per Burkina Faso-Egitto l’agenzia di scommesse Snai prevede una vittoria dei Faraoni: il segno 2 infatti vale 2,10 mentre il segno 1, che dovrete giocare per scegliere la vittoria del Burkina Faso, vale 4,00 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto. Il segno X, per il pareggio entro i 90 minuti della partita, vale invece 3,00 volte la posta.

Burkina Faso-Egitto sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, come tutte le partite di Coppa d'Africa: appuntamento perciò sul canale 204 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di assistere alla gara anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video attivabile grazie all'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI BURKINA FASO-EGITTO DI COPPA D'AFRICA