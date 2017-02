CALENDARIO COPPA ITALIA 2017 SEMIFINALI: SI COMINCIA CON JUVENTUS-NAPOLI, POI LAZIO-ROMA. TRE DERBY IN DUE MESI! (OGGI, 1 FEBBRAIO) - Il quadro delle semifinali di Coppa Italia 2017 è stato completato, quindi è tempo di dare uno sguardo al calendario. La Roma è la quarta squadra a passare il turno e quindi forma il poker delle semifinaliste con Lazio, Napoli e Juventus. La squadra di Luciano Spalletti, che ha da poco battuto (a fatica) il Cesena, dovrà affrontare la Lazio: derby, dunque, in semifinale di Coppa Italia. Altrettanto suggestiva è la sfida tra Juventus e Napoli. Quando andranno in scena queste partite? La Juventus ospiterà il Napoli 28 febbraio allo Stadium per il match di andata delle 20.45, mentre il ritorno è in programma al San Paolo alla stessa ora del 5 aprile. Il 1° marzo toccherà a Lazio e Roma all'Olimpico, mentre il ritorno dovrebbe andare in scena il 4 aprile, visto che il giorno successivo c'è Napoli-Juventus. La Lega di Serie A ufficializzerà presto il calendario con le date e gli orari degli incontri attesi dai tifosi delle rispettive squadre. Tre derby nel giro di due mesi: Lazio e Roma si affronteranno il primo marzo per il match di andata della semifinale di Coppa Italia, poi nella prima settimana di aprile per il ritorno e, infine, nella 34esima giornata di campionato della Serie A. Tre sfide delicate e decisive per la stagione delle due squadre capitoline.

