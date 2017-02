Diretta/ Belgorod-Perugia: info streaming video e tv, risultato live (oggi, volley Champions League 2017 girone E)

DIRETTA BELGORIE BELGOROD-SIR SAFETY CONAD PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, VOLLEY CHAMPIONS LEAGUE 2017 GIRONE E) - Belgorod-Perugia, partita valida per la quarta giornata del girone E di volley Champions League 2016-2017, si gioca alle ore 17 di mercoledì 1 febbraio presso lo Sports Palace Cosmos. Per gli umbri si tratta già della partita della verità per chiudere i conti con due giornate d'anticipo nella corsa al primo posto nel girone.

La Sir Safety infatti ha vinto contro l'Halkbank, il Roeselare e gli stessi russi all'andata tutti e tre i match fin qui disputati in Champions League, e sbancando anche in trasferta il campo del Belgorod si garantirebbe la qualificazione senza dubbio di dover giocare sul filo del rasoio le ultime due partite. In campionato i perugini sono reduci da una sconfitta al tie break subita il 22 gennaio scorso sul campo di Modena.

Un ko costato parecchio in termini di classifica, visto che Perugia al secondo posto è stato agganciato da Trentino e ha visto i modenesi avvicinarsi a sole due lunghezze di classifica. Soprattutto, la capolista della Serie A1 italiana di volley, la Lube Civitanova, è fuggita a sei lunghezze di distanza in quella che può considerarsi la prima vera fuga in vetta alla classifica della regular season. In questo quadro a Perugia potrebbe fare estremamente comodo chiudere il fronte europeo, per potersi poi concentrare sul campionato e giocare con maggiore rilassatezza le restanti partite della fase a gironi di Champions League.



Analizzando le ultime quindici partite ufficiali disputate, Perugia ha subito solamente due sconfitte, contro Piacenza in Coppa Italia e contro Modena in campionato. Entrambi i ko sono arrivati però in questo 2017, mentre l'anno passato si era chiuso per gli umbri con una notevolissima striscia di tredici vittorie consecutive. Scricchiolii nello stato di forma che Perugia vuole cancellare con quello che sarebbe un successo importantissimo in quello che sulla carta è il campo più difficile del girone di Champions.

Il Belgorod ha vinto agevolmente le altre due sfide contro l'Halkbank ed i belgi del Roeselare, ed in campionato grazie al successo contro Novosibirsk sono risaliti al quinto posto in classifica, in una lega russa di volley comunque molto equilibrata alle spalle della capolista Zenit Kazan, che sta imponendo un dominio schiacciante con ben diciassette vittorie su altrettanti incontri disputati. A quota trentacinque punti, il Belgorod è a sei lunghezze di distanza dalla Dinamo Mosca seconda in classifica e può nutrire ancora ambizioni importanti sia in patria sia in Europa.



L'unico precedente recente tra Belgorod e Perugia è quello relativo al match d'andata, disputato lo scorso 18 gennaio, in cui gli umbri hanno sofferto la solidità russa ma hanno avuto comunque la meglio al tie break, con un tre a uno decisivo per le sorti del girone. Con questo successo infatti i perugini mantengono due punti di distacco in testa al girone rispetto a Belgorod, e vincere anche in Russia permetterebbe alla squadra italiana di segnare un solco incolmabile nella corsa al primo posto nel raggruppamento di Champions.



Come per tutte le partite della Champions League maschile di volley, sarà Sky a trasmettere la diretta tv esclusiva di Belgorod-Perugia, mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 17.00, sul canale 204 del boquet satellitare (Fox Sports HD), senza dimenticare per tutti gli abbonati alla pay tv anche la possibilità di seguire in diretta streaming video la partita, collegandosi sul sito skygo.sky.it e attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go.

© Riproduzione Riservata.