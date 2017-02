Diretta/ Civitanova-Rzeszow: info streaming video e tv, risultato live (Volley, Champions League girone B)

DIRETTA LUBE CIVITANOVA-RZESZOW: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, VOLLEY CHAMPIONS LEAGUE 2017 GIRONE B) - Lube Civitanova-Rzeszow, mercoledì 1 febbraio alle ore 20.30, vedrà scendere in campo per la quarta giornata della fase a gironi di volley Champions League 2017 la formazione capolista del campionato italiano di Serie A1 di volley maschile. Inserita nel girone B della competizione, la Lube Civitanova occupa attualmente il secondo posto con due partite vinte contro i ceki del Liberec e gli stessi polacchi del Rzeszow nel match d'andata.

I marchigiani hanno perso però la sfida contro i tedeschi del BR Volleys, che al momento guidano il raggruppamento. Da sottolineare come per il Rzeszow quella dell'andata contro la Lube sia stata la prima sconfitta nella competizione, a riprova di un equilibrio nel girone che deve suggerire alla compagine italiana la massima prudenza nel proprio cammino continentale. Civitanova è reduce da un sofferto successo al tie break in Coppa Italia contro Piacenza e poi per tre a uno contro Trentino, vittorie che hanno regalato alla prima della classe del campionato italiano la gioia del primo trofeo stagionale.

Dopo la Coppa Italia i marchigiani vogliono però dimostrare di essere competitiva ai massimi livelli anche in Europa, e mettere in chiaro che nel cammino nel girone di Champions League la sconfitta contro la formazione berlinese è stata solamente un incidente di percorso. Il dato più importante da sottolineare, analizzando il rendimento recente delle due formazioni, è che Civitanova è reduce da ben dodici vittorie in impegni ufficiali tra Serie A1 in Italia, Coppa Italia e Champions League. Praticamente i marchigiani non perdono dalla trasferta di Berlino, disputata lo scorso 6 dicembre, proprio nella massima competizione europea.

L'ultimo successo in casa contro Vibo Valentia ha peraltro garantito alla Lube di portarsi a più sei lunghezze dalle inseguitrici in testa alla classifica. Rzeszow invece tra campionato, Coppa di Polonia e Champions League è incappato in tre sconfitte consecutive prima nell'ultimo successo nella massima serie polacca contro Belchatow, che ha permesso alla squadra chiamata Resovia alla maniera italiana di portarsi di nuovo al secondo posto, sorpassando proprio i diretti avversari di giornata ma restando comunque a quattro punti di distanza dalla capolista Kedzierzyn-Kozle.

Il precedente della scorsa stagione conferma come il Rzeszow possa considerarsi comunque realtà di livello nel panorama della pallavolo internazionale, ma visto anche l'andamento nel campionato italiano, considerato il più competitivo a livello assoluto, Civitanova può approcciare il match pensando con buona ragione di avere una marcia in più. Visto il risultato e l'andamento del match praticamente senza storia all'andata in Polonia, i bookmaker dovrebbero considerare pressoché scontata l'affermazione di Civitanova contro Rzeszow.

Il match della quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley, Lube Civitanova-Rzeszow, mercoledì 1 febbraio alle ore 20.30, potrà essere seguito in diretta tv da tutti gli appassionati di pallavolo abbonati a Sky sul canale 204 del boquet satellitare, ovvero Fox Sports, con diretta streaming video disponibile sul sito skygo.sky.it.

© Riproduzione Riservata.