Diretta / Roma-Cesena info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Coppa Italia 2017, oggi, Rai 2)

DIRETTA ROMA-CESENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (TIM CUP COPPA ITALIA 2017, OGGI 1 FEBBRAIO, RAI 2) - Roma-Cesena, diretta dall'arbitro napoletano Fabio Maresca, mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 21.00, sarà la sfida sicuramente più inconsueta sulla carta nel programma dei quarti di finale di Coppa Italia. Si giocherà in partita secca allo stadio Olimpico di Roma, faccia a faccia tra due formazioni che occupano al momento palcoscenici ben diversi nel calcio nazionale. Seconda in classifica in Serie A la Roma, che come unico cruccio può avere quello di non veder mai concretizzarsi l'inseguimento alla Juventus capolista, al momento tornata a quattro punti di distanza dai giallorossi, ma le lunghezze potrebbero diventare sette se i campioni d'Italia in carica vincessero il recupero del match in trasferta a Crotone.

Impelagato invece nei bassifondi della classifica in Serie B è il Cesena, partito per puntare almeno ai play off ma trovatosi invece in una situazione difficile che ha portato all'esonero del tecnico Drago, sostituito da Camplone che, nonostante un rendimento interno di buon livello, non è ancora riuscito a risollevare la squadra fuori dalla zona retrocessione, col Cesena al momento quartultimo e in zona play out.

Sulla carta non dovrebbe esserci partita, ma non va dimenticato come la Roma l'anno scorso abbia visto subito interrotta la propria avventura in Coppa Italia da una clamorosa sconfitta interna, dopo i calci di rigore, contro una formazione militante in Serie B, lo Spezia. Il Cesena inoltre è arrivato tra le prime otto della competizione proprio eliminando due club di Serie A, ovvero l'Empoli e il Sassuolo, giocando sempre in trasferta ed arrivando ad essere l'unico club del campionato cadetto ancora in gara a questo punto della competizione.

Per la Roma il 2017 era iniziato con quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, con i giallorossi vincenti in trasferta contro Genoa e Udinese e in casa contro il Cagliari, senza mai subire gol, così come non erano arrivate reti subite nel quattro a zero rifilato alla Sampdoria negli ottavi di finale di Tim Cup. Il quindicesimo gol di Dzeko in campionato non è bastato però ad evitare la sconfitta domenica scorsa a Genova proprio contro il blucerchiati, che pure erano stati travolti all'Olimpico e che invece a Marassi in campionato hanno trovato i tre punti, trascinati da uno scatenato Muriel.

Il Cesena ha visto invece iniziare l'anno nuovo con il blitz a Reggio Emilia negli ottavi di finale di Coppa Italia, col campionato di Serie B ancora fermo per la sosta invernale. Sassuolo battuto in rimonta grazie alle reti di Ciano e Laribi: successivamente per i romagnoli sono arrivati due pareggi, un rocambolesco tre a tre in casa del Perugia ed un due a due in casa contro l'Ascoli che ha visto il Cesena perdere i tre punti allo scadere dopo aver condotto per larghi tratti il match, incassando il rigore del definitivo pareggio al novantacinquesimo, trasformato da Perez.

Roma e Cesena si sono ritrovati di fronte per l'ultima volta in Serie A il 29 ottobre 2014, con i giallorossi vincenti grazie alle reti di Destro e De Rossi. Il Cesena ha fatto risultato per l'ultima volta nella Capitale sempre in una partita di campionato il 28 agosto del 2010, alla prima giornata del nuovo campionato, con i romagnoli capaci di imporre lo zero a zero ai giallorossi. Il Cesena nella sua storia ha vinto solamente una volta in partite ufficiali: nel campionato di Serie A 1981/82, quando i bianconeri passarono grazie ad una rete realizzata a cinque minuti dal novantesimo da Genzano, contro quella che era già la Roma di Falcao che nell'anno successivo avrebbe conquistato lo Scudetto.

Le due realtà sono comunque su due piani differenti del calcio nazionale attuale, e le agenzie di scommesse si adeguano considerando la Roma strafavorita, con quota 1.19 proposta da Unibet per il successo interno, mentre la vittoria romagnola secondo Betfair moltiplicherebbe per 15.00 la posta scommessa. Moltiplicatore di 8.00 per l'eventuale pareggio, che porterebbe la partita ai tempi supplementari, secondo Bet365. Sarà Rai Due a trasmettere in diretta tv in chiaro Roma-Cesena, mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 21.00, con la diretta streaming video via internet che sarà garantita per tutti, sempre in chiaro, con un collegamento sul sito raiplay.it.