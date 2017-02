INFORTUNIO ANTONELLI / Doccia gelata per Montella, problema muscolare e terzo terzino ko (oggi, 1 febbraio 2017)

INFORTUNIO ANTONELLI, DOCCIA GELATA PER MONTELLA: PROBLEMA MUSCOLARE PER L'EX GENOA. TERZO TERZINO KO (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - L'infortunio di Luca Antonelli mette seriamente nei guai il Milan e Vincenzo Montella che rimane ora con un solo difensore di ruolo disponibile e cioè Leonel Vangioni che in questa stagione ha giocato appena diciannove minuti. Sono infortunati infatti sia Mattia De Sciglio che Davide Calabria. I due non sono recuperabili per la prossima giornata di campionato quando il Milan affronteà alle 12.30 allo Stadio Giuseppe Meazza la Sampodoria. E' un problema da non sottovalutare anche perchè a questo punto Vincenzo Montella sarà proprio costretto a mettere titolare a sinistra Vangioni che non è proprio al massimo della condizione. Non si sanno ancora quali saranno i tempi di recupero per il terzino Luca Antonelli, ma è impensabile di vederlo in campo già domenica per un problema muscolare che sarà valutato con attenzione nei prossimi giorni quando arriveranno anche informazioni più precise su questo ko.

