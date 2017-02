INFORTUNIO KALINIC/ Fiorentina news, problemi al ginocchio: Olimpico a rischio (Ultime notizie, oggi 1 febbraio 2017)

INFORTUNIO KALINIC FIORENTINA NEWS: PROBLEMI AL GINOCCHIO PER IL CROATO (OGGI 1 FEBBRAIO 2017) – Brutte notizie per la Fiorentina e per Nikola Kalinic. L’attaccante croato è uscito malconcio dalla partita giocata domenica contro il Genoa, in campionato; nessun infortunio specifico ma, visti i dolori riscontrati, lo staff medico ha comunque predisposto degli accertamenti diagnostici per valutare se effettivamente ci fossero delle complicazioni. La parte interessata è il ginocchio destro: Kalinic si è sottoposto ai test che dovrebbero escludere lesioni, ma la Fiorentina ha fatto sapere che nei prossimi giorni il giocatore si dovrà sottoporre ad altre valutazioni cliniche per capire se ci siano altri problemi o se si tratti soltanto di un dolore intenso, che andrà tenuto monitorato ma non rappresenta alcunchè di grave. Ad ogni modo Kalinic, che non è stato convocato per la partita contro il Pescara (il recupero odierno) rischia adesso di saltare anche la sfida di domenica sera allo stadio Olimpico, quando la Fiorentina farà visita alla Roma.

Per la squadra viola sarebbe certamente un problema: in questa stagione, come anche nella scorsa, Kalinic è il miglior marcatore della Fiorentina con 10 gol. Ne ha segnati già due nel girone di ritorno: entrambi si sono rivelati decisivi, uno per battere la Juventus e l’altro per dare se non altro un punto nella sfida contro il Genoa. Sono cinque i gol che il croato ha realizzato nelle ultime otto partite giocate; un rendimento che è andato a migliorare una prima parte di stagione non all’altezza. Kalinic è entrato ancor più nel cuore dei tifosi dopo aver resistito agli assalti del campionato cinese; il croato ha deciso di giocarsi le sue carte con la maglia della Fiorentina, pochi giorni dopo ha segnato contro la rivale storica Juventus e il rapporto è decisamente migliorato. Soltanto una volta il croato non ha giocato quest’anno, e per squalifica: contro il Chievo la sua Fiorentina ha comunque vinto 3-0. Per il resto Paulo Sousa lo ha mandato in campo come titolare per 18 delle 20 partite disputate dalla squadra; numeri che servono a testimoniare quale sia l’importanza del giocatore nella rosa viola.

