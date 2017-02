INFORTUNIO PEROTTI / Crack al flessore si teme per i tempi di recupero, entra Dzeko (oggi, 1 febbraio 2017)

INFORTUNIO PEROTTI, PROBLEMA AL FLESSORE DELLA COSCIA DESTRA: DENTRO EDIN DZEKO E 4-2-3-1 (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Luciano Spalletti se l'è dovuta vedere dopo venti minuti con l'infortunio di Diego Perotti. E' così che ha deciso di mandare in campo subito Edin Dzeko e non Radja Nainggolan escluso quest'ultimo a sorpresa dalla gara di questa sera contro il Cesena valida per i quarti di finale di Coppa Italia in gara unica. E' così che il tecnico toscano ha deciso di rilanciare in campo un 4-2-3-1 che era il marchio di fabbrica della sua prima gestione alla Roma e che in questo periodo era stato sostituito con ottimi risultato da un più granitico 3-4-2-1. Staremo a vedere se Luciano Spalletti avrà fatto la scelta giusta, sta di fatto che l'infortunio di Diego Perotti è una complicazione di cui la Roma avrebbe fatto ampiamente a meno soprattutto per le gare a venire di Serie A dove non ci sarà ancora Mohamed Salah impegnato in Coppa d'Africa con l'Egitto di Hector Cuper.

