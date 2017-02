Infortunio Bonaventura/ Ultime notizie: operato oggi, fuori 4 mesi, stagione finita! (Milan news, oggi mercoledì 1 febbraio)

INFORTUNIO BONAVENTURA MILAN NEWS: OPERATO OGGI, STAGIONE FINITA (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Oggi per Giacomo Bonaventura è stato operato: l'intervento si è reso necessario a seguito dell’infortunio che il giocatore del Milan ha subito domenica a Udine. La lesione del tendine lungo adduttore della coscia sinistra dovrebbe avere già posto fine alla stagione di Bonaventura, come ha detto con chiarezza il professor Sakari Orava, luminare finlandese che ha eseguito l’operazione: “Penso che potrà tornare a giocare dalla prossima stagione”. Una pietra tombale sulle speranze di recuperare Bonaventura in tempi brevi, perché Orava stima uno stop di almeno quattro mesi, che sono proprio quelli che ci separano dalla fine del campionato, dunque a questo punto potrebbe essere preferibile agire con calma in vista di un completo e perfetto recupero per l’inizio della prossima stagione, piuttosto che affannarsi per un rischioso e improbabile recupero lampo che in ogni caso non permetterebbe a Bonaventura di giocare molte partite. D’altronde il problema muscolare è “abbastanza grande”, come ha dichiarato lo stesso Orava, già ben noto anche in Italia per avere operato fra gli altri ad esempio Gigi Casiraghi ma anche gli ex rossoneri David Beckham e Nigel De Jong, oltre a Andrew Howe e Peter Fill - tanto per fare nomi illustri di altri sport. Quattro mesi furono i tempi di recupero proprio per Fill, ma Orava stima che per un calciatore possa servire anche di più: ecco perché dovremmo rivedere Bonaventura solo nel prossimo campionato. Una perdita durissima per il Milan, che ha in Jack uno degli elementi più preziosi ed affidabili della rosa.

