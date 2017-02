Manchester United-Hull/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Premier League 2017)

DIRETTA MANCHESTER UNITED-HULL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, PREMIER LEAGUE 2017 23^ GIORNATA) - Manchester United-Hull City si gioca alle ore 21 (italiane) di mercoledì 1 febbraio, ed è valida per la quarta giornata di ritorno della Premier League 2016-2017. Un match dal risultato apparentemente scontato, ma che potrebbe comunque nascondere qualche sorpresa. Si presenta così la sfida di Old Trafford, che mette a confronto due squadre dagli obiettivi letteralmente agli antipodi: da un lato la truppa guidata da Jose Mourinho, che – reduce da due pareggi consecutivi – punta senza mezzi termini al riscatto per rimettersi in corsa in chiave Champions.

Discorso diverso, invece, per l'Hull City, in cerca di punti salvezza e reduce dalla sconfitta in campionato con il Chelsea e dal cocente 4-1 in casa del Fulham in FA Cup. Curiosità: le due squadre si incontrano per la seconda volta nell'arco di dieci giorni. In English Football League Cup l'Hull si è imposto per 2-1, risultato che comunque ha premiato i "Red Devils" alla luce del 2-0 dell'andata.

Il Manchester United si presenta alla sfida al gran completo e con una rosa che, al contrario di quanto successo proprio in casa Hull City, non ha conosciuto alcuna rivoluzione: per Mourinho, infatti, nessun nuovo acquisto e solo le cessioni – nei fatti indolori – di Schneiderlin e Depay. Il tecnico portoghese è così orientato a schierare l'ormai classico 4-3-3: davanti al portiere De Gea, spazio agli esterni Valencia e Blind e ai centrali Smalling e Jones; centrocampo all'insegna di tecnica e fisicità con Fellaini, Herrera e Pogba; attacco altrettanto stellare con Rooney e Mkhitaryan che agiranno alle spalle dello svedese Zlatan Ibrahimovic, fuoriclasse che nonostante i 34 anni non smette mai di stupire (per lui 14 gol in campionato).

Rivoluzione, invece, per l'Hull Ciy: tanti gli arrivi, tra cui spiccano gli attaccanti Evandro e Niasse, prelevati rispettivamente da Porto ed Everton. Occhio anche all'interno di centrocampo Markovic (dal Liverpool) e all'esterno novergese Elabdellaoui (fedelissimo del tecnico Marco Silva, avendolo avuto l'anno scorso all'Olympiakos); altro volto nuovo del centrocampo è Markus Henriksen, prelevato dagli olandesi dell'Az Alkmaar ma indisponibile per infortunio. Tanti volti nuovi, ma anche numerose assenze in casa Hull, addirittura sette: indisponibili l'egiziano Elmohamady e il congolese Mbokani, recentemente impegnati in Coppa d'Africa, mentre risultano indisponibili Keane, Luer e Mason, oltre al già citato Henriksen.

Grande assente anche il numero 10 Snodgrass, vera arma in più nella prima parte di stagione e ceduto al West Ham in questa sessione di mercato. Guardando al modulo il tecnico portoghese Marco Silva dovrebbe schierare la sua squadra con un interessante 3-4-2-1: tra i pali ecco Jakupovic, protetto da una retroguardia composta da Maguire, Dawson e Davies; centrocampo composto da Elabdellaoui, Huddlestone, Markovic e Robertson, mentre in attacco ad agire da unica punta sarà l'ex Palermo Abel Hernandez, supportato da Evandro e Clucas.

La sfida dell'Old Trafford sarà un vero e proprio derby in salsa portoghese, mettendo a confronto un guru come Mourinho e l'emergente Marco Silva, quest'ultimo sulla panchina dell'Hull dal 5 gennaio e reduce dalla vittoria del campionato greco con l'Olympiakos. Il match, a tutti gli effetti un testacoda, si preannuncia ricco di spunti tattici: il Manchester United, memore dei recenti pareggi e supportato da un attacco atomico, cercherà di mettere subito alle corde gli ospiti con giocate nel segno di qualità e fisicità.

Occhio soprattutto a Rooney, tra i più in forma in casa Red Devils. Da non sottovalutare, però, anche la pericolosità in fase di ripartenza dell'Hull, squadra in netta ripresa che adesso – guardando al reparto d'attacco – può fare affidamento su validi partner a supporto di Hernandez (non solo Evandro, ma anche l'altro nuovo acquisto Niasse).

Guardando alle quote scommesse, i pronostici sono tutti dalla parte del Manchester: secondo Bwin, la vittoria dei padroni di casa viene è quotata 1.20; diverso il discorso per il pareggio e la vittoria dell'Hull, quotati rispettivamente 7.50 e 15.00. Insomma, stando ai bookmakers, una gara dal risultato già scritto: attenzione, però, ad un Hull pesantemente rinforzato e alla recente crisi di gol – e risultati – del Manchester di Mourinho.

Manchester United-Hull City non sarà una delle partite trasmesse in diretta tv; non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma per le informazioni utili sulla sfida di Old Trafford potrete consultare i profili ufficiali che le due società mettono a disposizione su Twitter, rispettivamente @ManUtd e @HullCity.

© Riproduzione Riservata.