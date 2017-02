PAGELLE PESCARA-FIORENTINA FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, RECUPERO 19^ GIORNATA - PRIMO TEMPO) - Ecco le pagelle del primo tempo di Pescara-Fiorentina: vediamo quali sono stati migliori e peggiori nella frazione allo stadio Adriatico per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Massimo Oddo cambia un pò l'assetto puntando su un inedito 4-4-1-1 con l'esperto Bizzarri (voto 6) tra i pali protetto da una linea a quattro che da destra a sinistra è formata da Crescenzi (voto 6), Gyomber (voto 6), Stendardo (voto 6) e Biraghi (voto 6,5). I due centrocampisti sono Bruno (voto 5,5) e Memushaj (voto 6,5), mentre l'avanzato Zampano (voto 5,5) e Benali (voto 5,5) agiscono sulle corsie laterali. Caprari (voto 7) è la mezza-punta che gioca in appoggio l'unica punta centrale Bahebeck (voto 6). Paulo Sousa invece schiera la sua squadra con un 3-4-2-1 col confermato Sportiello (voto 6) come portiere arrivato da pochi giorni in riva all'Arno, protetto da tre difensori centrali De Maio (voto 5,5), Tomovic (voto 5) e l'adattato Sanchez (voto 6). Badelj (voto 5,5) e Vecino (voto 5,5) formano la cerniera centrale di centrocampo mentre Tello (voto 6,5) e Olivera (voto 5,5) agiscono sulle corsie laterali. Ilicic (voto 5,5) e Borja Valero (voto 5,5) giocano tra le linee dietro al riferimento avanzato Babacar (voto 4,5) che prende il posto dell'indisponibile Kalinic.

VOTO PESCARA 6,5: Difesa attenta e ripartenze veloci, questa la tattica attuata da Oddo che finora sta funzionando anche per la deludente prova della Fiorentina in fase offensiva. MIGLIORE PESCARA CAPRARI VOTO 7: La stella della squadra abruzzese trascina i suoi compagni con la rete che sta decidendo l'incontro che segna grazie a molta freddezza che gli ha permesso di superare Sportiello in uscita. PEGGIORE PESCARA BENALI VOTO 5,5: Il numero 10 abruzzese si sacrifica giocando qualche metro dietro alla sua consueta posizione ma si fa notare solamente quando viene ammonito per aver steso Vecino condizionando così il proseguio del suo incontro.

VOTO FIORENTINA 5: Nonostante il gran predominio grazie al prolungato possesso palla, la squadra di Paulo Sousa sta deludendo le attese dato che, a parte qualche tentativo dalla distanza, non è riuscita a creare grossi pericoli ad una difesa che finora ha subito tantissime reti. MIGLIORE FIORENTINA C. TELLO VOTO 6,5: L'esterno destro è sicuramente il più vivace dei suoi, tutte le iniziative partono dalla sua zona di competenza dove spesso si allarga anche Ilicic. Sfiora il gol con un sinistro a giro finito di poco fuori, dando comunque sempre la sensazione di poter sfondare sempre. PEGGIORE FIORENTINA BABACAR VOTO 4,5: Sta certamente sprecando l'occasione di sostituire l'indisponibile Kalinic con una prova incolore che non è di certo aiutata dalla sua squadra che sta faticando come il suo centravanti che finora non si è ancora visto al centro del gioco. (Marco Guido)

