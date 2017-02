Pescara-Fiorentina/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie A 2017 recupero 19^ giornata)

DIRETTA PESCARA-FIORENTINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A RECUPERO 19^ GIORNATA) - Pescara-Fiorentina, che sarà diretta dall'arbitro Carmine Russo ed è, alle ore 20:45 di mercoledì 1 febbraio, il recupero della diciannovesima giornata della Seie A 2016-2017; una partita che non si era giocata a causa dell'emergenza terremoto che ha colpito il Centro Italia e in particolare l'Abruzzo, e che era in programma inizialmente domenica 8 gennaio.

Per gli abruzzesi questa è l'ennesima ultima spiaggia di una stagione che sembra destinata a chiudersi con l'immediato ritorno in Serie B, mentre per la Fiorentina è un'occasione d'oro per recuperare punti su chi è davanti e continuare a sperare nell'Europa League. Come si vede, non mancano certo i motivi di interesse. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PESCARA-FIORENTINA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE

Il Pescara di Oddo non ha ancora vinto una partita sul campo in questa stagione che ha segnato il suo ritorno in Serie A: l'unica vittoria arrivata all'andata è infatti stata frutto di una sentenza del Giudice Sportivo, che ha assegnato la vittoria al Pescara per una irregolarità commessa dal Sassuolo. Sul campo il Pescara non ha quindi ancora assaporato la vittoria e anzi, da tre partite ha ripreso a perdere malamente, palesando i soliti enormi difetti in fase difensiva e in fase realizzativa.

Nell'ultimo match di campionato, giocato a San Siro contro la lanciatissima Inter di Stefano Pioli, è arrivato un 3 a 0 che non ammette repliche e che ha confermato come i ragazzi di Oddo siano forse, mentalmente, già in Serie B. Prima della disfatta di San Siro è arrivata la sconfitta interna contro il Sassuolo (un a 1 a 3 tra le polemiche, perchè secondo i giocatori di entrambe le squadre non si doveva giocare visti i tragici eventi dei giorni immediatamente precedenti al match) e la sconfitta, sempre per 3 a 1, sul campo del Napoli di Sarri, che pur faticando un po'ha fatto valere senza soverchi problemi la propria superiorità tecnica.

La classifica ora vede il Pescara desolatamente ultimo con 9 punti e con la salvezza lontana qualcosa come 12 punti. Effettivamente la situazione è disperata e in città si respira un'aria di smobilitazione: la sensazione è che l'anno prossimo bisognerà ripartire ancora dalla B. In casa Fiorentina l'umore è sicuramente migliore, ma Suosa e i suoi si mangiano ancora le mani per i tre punti buttati via contro il Genoa di Juric, che veniva da una incredibile serie di sconfitte consecutive: alla fine dalla roulette del Franchi è uscito un 3 a 3 pirotecnico, con Chiesa e Simeone jr grandi protagonisti.

Prima del match contro il Grifone era arrivata l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Napoli e le vittorie contro Chievo (0 a 3 fuori casa) e Juventus (2 a 1 al Franchi) che avevano fatto pensare ad una Fiorentina finalmente continua nei risultati. Il mezzo passo falso con il Genoa ha invece riportato a galla vecchi difetti, ma per fortuna la corsa all'Europa non è ancora compromessa.

La Fiorentina è al momento ottava con 34 punti e una vittoria sul campo del Pescara la porterebbe ad una sola lunghezza dal Milan dell'ex Montella. Paulo Sousa vuole una vittoria, nonostante l'infermeria sia piena: sa benissimo che presentarsi, da qui a qualche settimana a meno uno dal Milan nello scontro diretto contro i rossoneri sarà fondamentale, anche se ovviamente spera di arrivarvi con il Milan già alle spalle, visto il periodo di appannamento che i rossoneri stanno attraversando.

Guardando alla situazione di classifica delle due squadre e ai precedenti, sembra che la vittoria della Fiorentina sia decisamente scontata: l'ultimo precedente a Pescara risale al maggio del 2013: quasi quattro anni fa la Fiorentina si impose con un sonoro 5 a 1 con tripletta di Ljajic e sigilli di Jovetic e Fernandez e con Vittiglio a rendere leggermente meno amara la disfatta abruzzese. Il Pescara tra le mura amiche non è mai riuscito a battere la Fiorentina e l'ultimo risultato positivo è stato uno 0 a 0 nell'ormai lontano 1989. Le uniche buone notizie per il Pescara vengono dal Giudice Sportivo, che ha fermato per un turno Bernardeschi e Astori. Inoltre Sousa dovrà fare quasi sicuramente a meno anche di Federico Chiesa e di Kalinic.

Per quanto riguarda le quote dei bookmakers, la Fiorentina parte comunque nettamente favorita: la Snai paga una vittoria della compagine allenata da Paulo Sousa 1,77 volte la cifra giocata, mentre un successo dei ragazzi di Oddo è dato a 4.75. Un pareggio viene invece pagato 3,60 volte la posta.

Pescara-Fiorentina potrà essere seguita in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 dagli abbonati alla tv satellitare, oppure su Premium Sport e Premium Sport HD dagli abbonati alla pay tv del digitale terrestre. In entrambi i casi sarà a disposizione il servizio di diretta streaming video, che si può attivare con le applicazioni Sky Go e Premium Play - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PESCARA-FIORENTINA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE