Risultati Serie D/ Partite e classifica aggiornata gironi B, G, I (recuperi, oggi 1 febbraio 2017)

RISULTATI SERIE D: PARTITE E CLASSIFICA GIRONI B, G, I (RECUPERI, OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - La Serie D 2016-2017 deve ancora recuperare alcune partite: i mesi di dicembre e gennaio purtroppo sono stati funestati da emergenze legate al maltempo, più in generale l’inverno rappresenta spesso un problema per campi che non possono essere attrezzati come quelli di Serie A o Serie B e di conseguenza il programma del campionato subisce alcune pause. Per la terza settimana consecutiva dunque il mercoledì è utile per recuperare le gare che non si erano giocate; il primo febbraio saranno coinvolti cinque gironi per un totale di cinque partite, che si giocheranno tutte con calcio d’inizio alle ore 14:30.

Andiamo a vedere nel dettaglio: per il girone B si gioca Scanzorosciate-Seregno, per il girone G sono in programma Avezzano-Vivi Altotevere e L’Aquila-Rieti mentre per il girone I ci saranno Igea Virtus-Gladiator e Sersale-Gela. L’occasione è utile per ricordare quale sia la formula legata ad un campionato complesso che vede ai nastri di partenza quasi 200 squadre: il torneo è formato da nove gironi con una divisione orizzontale del Paese. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE D E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

Si gioca ovviamente in andata e ritorno: al termine della stagione regolare le prime di ogni gruppo conquistano la promozione diretta in Lega Pro, mentre le ultime due (dunque 18 squadre in tutto) vanno a giocare in Eccellenza essendo retrocesse. Sono previsti anche playoff e playout: questi ultimi coinvolgono terzultima, quartultima, quintultima e sestultima. Andata e ritorno, le due squadre che sono uscite sconfitte retrocedono. Formula molto simile per i playoff: dalla seconda alla quinta di ciascun girone giocano semifinali e finale (all’interno del proprio gruppo). La squadra rimasta però non conquista la promozione, che è appunto esclusiva delle prime: vincere i playoff tuttavia non è banale, perchè forma una gerarchia che servirà in caso di ripescaggi e riammissioni.

Visto che - purtroppo - tutte le estati qualche squadra del piano di sopra non riesce a iscriversi al campionato o ne viene esclusa per motivi (soprattutto) economici, giocare e vincere la post season può essere davvero un affare. Per quanto riguarda invece le prime, non solo la promozione: al termine della stagione regolare si gioca una poule scudetto per assegnare ufficialmente il titolo del campionato di Serie D. Nessun privilegio per la stagione seguente, solo il prestigio di essersi laureati campioni nel complesso e lungo campionato della quarta serie italiana.