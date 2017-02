Roma-Cesena/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Coppa Italia quarti, oggi 1 febbraio 2017)

ROMA-CESENA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Roma-Cesena è la partita che chiude il programma dei quarti di finale della Coppa Italia 2016-2017: allo stadio Olimpico si gioca mercoledì 1 febbraio alle ore 21. Il Cesena, ultima formazione rimasta tra quelle di Serie B, tenta il colpo grosso: espugnare il campo di una delle squadre più forti del calcio italiano e che, pur reduce dalla sconfitta di Marassi, rimane super favorita. Lo scorso anno la grande impresa era riuscita allo Spezia, ma si trattava di un’altra versione dei giallorossi, non la formazione rivitalizzata da Luciano Spalletti. Staremo comunque a vedere quello che succederà; intanto nell’attesa del calcio d’inizio di questa sera possiamo dire che l'arbitro sarà il signor Fabio Maresca, e possiamo anche analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Roma-Cesena.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-CESENA

ROMA-CESENA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Roma-Cesena, partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Roma) vale 1,17; il segno X (pareggio) vale 7,50 mentre il segno 2 (vittoria Cesena) porta in dote 16,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - L’ultimo arrivato Grenier dovrebbe andare in panchina, andando di fatto ad occupare uno spazio lasciato libero da Gerson andato al Lille. Difficile la sua presenza in campo, ma in ogni caso il centrocampista francese sarà a disposizione con la maglia numero 7; in campo invece potrebbero andare Paredes e De Rossi, perchè Spalletti pur conoscendo la necessità del turnover vuole rischiare il meno possibile e provare a mettere le mani sulla Coppa Italia. In difesa potrebbe rimanere fuori anche Manolas, lasciando dunque una maglia da titolare a Juan Jesus; Fazio e Rudiger sembrano confermati, andrà invece in panchina Vermaelen che non ha convinto del tutto nella sconfitta di Genova. Sulle corsie laterali invece si cambia a metà: Bruno Peres di fatto rimane l’unico laterale destro a disposizione e giocherà, a sinistra sarà titolare Mario Rui che aveva già giocato la partita degli ottavi contro la Sampdoria. Anche davanti la coperta è corta: si riposa Diego Perotti, dentro El Shaarawy che andrà ad affiancare Nainggolan sulla trequarti. Il Faraone potrebbe anche giocare da seconda punta, ma dipenderà da chi sarà l’attaccante: c’è una possibilità per Totti, che questa sera potrebbe essere nuovamente titolare.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA - Cesena schierato con il consueto 3-5-2: da risolvere il dualismo in attacco tra Alejandro Rodriguez e il nuovo arrivato Cocco, al momento lo spagnolo dovrebbe essere favorito (anche perchè nell’ultima di campionato è partito dalla panchina). Sembra invece certa la presenza di Ciano che agirà da seconda punta e dunque può giocare indifferentemente al fianco dell’uno o dell’altro; le due mezzali messe in campo da Andrea Camplone dovrebbero essere Moussa Kone e Laribi, ma anche con l’eventuale presenza di Garritano la soluzione sugli interni sarebbe quella di avere giocatori bravi ad inserirsi negli spazi, con Schiavone che invece rappresenterà il riferimento davanti alla difesa e avrà il compito di dare equilibrio a ritmo alla mediana. Dovrebbero essere fatte anche le scelte sulle fasce: Antonio Balzano agirà a destra, Renzetti a sinistra come si è già visto nella partita di sabato contro l’Ascoli. In difesa sarà confermata la nuova posizione di Cascione che fa qualche passo indietro e va di fatto a comandare il reparto; Perticone e Rigione dovrebbero essere i giocatori che lo affiancheranno, per un reparto molto fisico e di ottimo senso della posizione ma che, forse, concede qualcosa a livello di velocità. In porta è ballottaggio, ma Agliardi è ampiamente favorito sul ventenne Bardini. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-CESENA