ROMA CESENA / Diretta tv e streaming video online: ecco come vedere la partita di Coppa Italia

ROMA-CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La diretta streaming video Roma-Cesena sarà disponibile senza costi su RaiPlay: basta accedere al sito www.raiplay.it e selezionare il canale di riferimento. Che è Rai Due: dunque la partita di Coppa Italia si potrà seguire in diretta tv - anche in alta definizione - come per tutte le gare di questa competizione nazionale, appannaggio della televisione di stato. La telecronaca dallo stadio Olimpico sarà di Stefano Bizzotto: al suo fianco per il commento tecnico ci sarà Roberto Rambaudi, mentre da bordo campo arriveranno i contributi durante la partita, e le interviste a corredo del match, a cura di Giacomo Capuano. Da ricordare poi che prima, durante (all’intervallo) e dopo la partita di Coppa Italia la Rai dedicherà analisi e commenti con lo studio: conduce come sempre Simona Rolandi che avrà come ospite Mario Sconcerti. SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-CESENA LIVE CON NOI, CLICCA QUI

Roma-Cesena vede i giallorossi super favoriti per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia; vero che nell’ultimo incrocio di Coppa il Cesena aveva avuto la meglio per 2-1, ma si giocava in Romagna e soprattutto era l’agosto del 1996. Quasi 20 anni e in un periodo della stagione nel quale preparazione e reali valori sul campo non erano ancora emersi del tutto. La Roma in più arriva da una sconfitta sanguinosa in campionato, subita in rimonta; i giallorossi si sono nuovamente allontanati dalla vetta della Serie A e vogliono quindi ripartire dal punto di vista psicologico. Il Cesena accumula punti in Serie B, ma non vince: gli ultimi due pareggi hanno se non altro smosso le acque e adesso c’è maggiore fiducia circa la salvezza. Vale la pena ricordare che l’ultima squadra di Serie B capace di arrivare alla finale di Coppa Italia era stata l’Ancona di Vincenzo Guerini. Che aveva, come attaccante principe, il romagnolo Massimo Agostini cresciuto nel Cesena. SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-CESENA LIVE CON NOI, CLICCA QUI - CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ULTIMO PRECEDENTE