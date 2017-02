Video/ Inter-Lazio (1-2): highlights e gol della partita (Coppa Italia 2016-2017, quarti)

VIDEO INTER-LAZIO (RISULTATO FINALE 1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2016-2017, QUARTI) - Dopo una sfida bella e palpitante dal primo all'ultimo minuto di recupero, la Lazio espugna San Siro e fa fuori l'Inter dalla Coppa Italia, strappando il pass per la semifinale della competizione. Finisce 2-1 per i biancocelesti il penultimo quarto di finale in programma e gli uomini di Inzaghi se la vedranno con la vincente di Roma-Cesena, con possibile derby all'orizzonte. Apre le danze Felipe Anderson, con un bel colpo di testa su assist di Lulic; voto che si abbassa per il brasiliano per gli (almeno) due errori solo a tu per tu con Handanovic. Bissa il vantaggio Biglia a inizio ripresa, su rigore, dopo fallo in chiara occasione da gol di Miranda su Immobile. Espulso il brasiliano ed Inter in dieci uomini. Nonostante questo, assalti continui dei nerazzurri, che diventano all'arma bianca dopo il doppio giallo a Radu, con parità numerica ripristinata. Il sigillo di Brozovic di testa nel finale accende gli ultimi minuti di gioco ma l'Inter resta a metà dell'opera e viene dunque eliminata dalla Coppa Italia, interrompendo anche la serie di 9 vittorie consecutive, aperta a fine 2016.

LE DICHIARAZIONI - Nel post match queste le parole raccolte da 'Rai Sport' dagli spogliatoi del Meazza: "Qualificazione meritata? Penso proprio di sì, l'unico rammarico è non aver segnato i 3-4 gol che meritavamo... Poi giocavamo contro l'Inter, che è una delle squadre più forti d'Europa. Sono contento perchè teniamo molto alla Coppa Italia – ha dichiarato Simone Inzaghi – Il trio davanti, da Immobile a Felipe Anderson e Lulic ha fatto comunque benissimo, dispiace che non esca la fotografia giusta del match, che dovevamo chiudere molto prima. Senza soffrire nel finale. Biglia? Dispiace per quanto è successo sabato ma lui è il nostro capitano, si è ripresentato benissimo già domenica ed è tutto risolto". Biglia che tra l'altro ha confermato proprio dopo la partita di essere ad un passo dal rinnovo di contratto con i biancocelesti.

Pioli invece commenta così il KO interno: "Abbiamo cominciato benissimo, giocando solo noi per 20 minuti, poi però abbiamo favorito con qualche errore le offensive della Lazio... Fossimo rimasti in 11 credo però che avremmo potuto recuperare il risultato. Faccio comunque i complimenti ai miei ragazzi che hanno tenuto viva la partita fino all'ultimo minuto di recupero. Non faccio drammi in ogni caso, si può perdere una partita e l'importante per le grandi squadre è rialzarsi subito. E sono convinto che risponderemo subito e lavoreremo per andare oltre questa sconfitta". Presente anche il capitano Icardi, che ha anticipato la sfida di domenica con Higuain: "Il derby d'Italia è sempre una partita importante, lo abbiamo visto all'andata, quando abbiamo giocato bene e vinto la gara. Non parlo di duelli singoli, noi vogliamo riportare l'Inter al posto che merita e quindi non vediamo l'ora di fare bene, anche contro i bianconeri". (Luca Brivio)

