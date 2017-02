ZERBIN AL NAPOLI/ Calciomercato news: Giuntoli strappa alla Juventus il giovane talento. È tutto fatto! (oggi, 1 febbraio 2017)

ZERBIN AL NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: GLI AZZURRI ACQUISTANO IL CLASSE 1999 DAL GOZZANO (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Il Napoli di Maurizio Sarri ha acquistato dal Gozzano il giovane talento classe 1999 Alessio Zerbin strappandolo alla concorrenza della Juventus. Zerbin giocava in Serie D nel Girone A dimostrando di essere un calciatore di grande talento. In questa stagione ha messo a segno cinque reti anche di buona fattura. Nato a Novara il 3 marzo 1999 Alessio Zerbin ha un fisico importante in quanto è un metro e ottantadue e nonostante questo è dotato anche di buono spunto e corsa tanto che di solito viene impiegato come ala pura a sinsitra. Nel tempo però ha dimostrato di saper giocare anche a destra e magari da trequartista. Staremo a vedere come si evolverà la sua carriera che al momento però lo porta a giocare nella primavera di una delle squadre più importanti di Italia dove sicuramente si potrà ritagliare buona visibilità e anche un numero importante di presenze. Starà poi al Napoli decidere come impostare il suo percorso di crescita.

ZERBIN AL NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: GLI AZZURRI ACQUISTANO IL CLASSE 1999 DAL GOZZANO: SU DI LUI C'ERA ANCHE LA JUVENTUS (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Il Napoli ha fatto un vero colpo di calciomercato andando ad acquistare Alessio Zerbin giovane classe 1999 che arriva dal Gozzano. Un acquisto importante in quanto si anticipa la Juventus di Beppe Marotta e Fabio Paratici che di solito sui giovani italiani è sempre la prima a mettere parola e mani. I bianconeri lo avevano trattato a lungo, trovando però l'ostacolo del Napoli più rapido nel chiudere ormai da tempo la trattativa e nel portare in azzurro il calciatore in questione. Sicuramente per il Napoli il fatto di aver anticipato la Juventus su Alessio Zerbin rappresenta un punto di forza importante che va a migliorare un colpo che è stato comunque messo a segno a prescindere. Vedremo quali saranno i processi di maturazione di un ragazzo che fino a questo momento nessuno ha visto giocare. Difficile dire se il Napoli gli darà delle possibilità anche se ovviamente al momento il ragazzo partirà dalla Primavera per trovare continuità e ambientarsi.

© Riproduzione Riservata.