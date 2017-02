"Odio la Juve"/ Video, Nainggolan: "li detesto fin da piccolo, vincono solo con l'aiuto dell'arbitro!" (oggi 10 febbraio 2017)

ODIO LA JUVE- VIDEO, NAINGGOLAN : LI DETESTO DA SEMPRE (OGGI 10 FEBBRAIO 2017) – “Io odio la Juve da sempre” con queste parole pesanti Radja Nainggolan è salito nuovamente agli onori della cronaca: ieri sera il centrale della Roma si è fermato a chiacchierare con alcuni tifosi romanisti che hanno prontamente filmato e registrato in un video questa dichiarazione di odio difficilmente fraintendibile. Un annuncio shock forse che di certo getta benzina su fuoco alle già bollenti polemiche che riguardano la formazione bianconera dopo il contestato derby di Italia giocato contro l’Inter solo domenica scorsa e che ha portato la dirigenza nerazzurra a presentare ricorso contro l’arbitraggio tenuto in quella occasione. Le parole di Nainggolan di certo ha aumentano la già ben nota ostilità esistente tra la tifoseria di Roma e Juventus: “Ho rifiutato offerte importanti, potevo andare via, tanto che me ne fregava degli insulti. Ma io sono contro la Juve da quando sono nato. Anche quando ero a Cagliari odiavo la Juve a prescindere. Li odio perché vincono sempre per un rigore o per una punizione. Sono venuto qui perché volevo vincere qualcosa contro la Juve". CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI NAINGGOLAN (da twitter)

ODIO LA JUVE - VIDEO, NAINGGOLAN: CON LA LAIZO LE VINCIAMO TUTTE E DUE (OGGI 10 FEBBRAIO 2017) – Il ninja, Radja Nainggolan ha scatenato un putiferio di polemiche dopo alcune dichiarazioni rilasciate ad alcuni tifosi giallorossi che in un video che ha fatto presto il giro dei social hanno registrato il centrale giallorosso mentre dichiarava il suo odio inveterato nei confronti della Juventus. Dopo le accuse pensati nei confronti degli ultimi successi dei bianconeri, conseguiti secondo Nainggolan “per un rigore o una punizione” in maniere dunque “furbetta”, il centrale ha speso diverse parole con i tifosi giallorossi i prossimi obbiettivi della Roma: “Se non vinciamo lo scudetto, vinciamo la Coppa Italia, ve lo dico io. Con la Lazio in semifinale le vinciamo tutte e due". "Se resti a Roma diventi come Totti", gli dice uno degli ultrà giallorossi. "A me non me ne frega niente di diventare come Totti", replica il Ninja.

