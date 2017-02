ANA BUCIK/ Video, ai Mondiali di Sci: scia di pancia fino al traguardo! (oggi 10 febbraio 2017)

ANA BUCIK VIDEO: LA CADUTA DELLA SLOVENA AI MONDIALI DI SCI, TERMINA LA GARA DI PANCIA (OGGI 10 FEBBRAIO 2017) - Ana Bucik è stata protagonista quest'oggi nella combinata femminile dei Mondiali di sci di St.Moritz ma non per l'ottimo risultato portato a casa. La ventitreenne slovena, infatti, è caduta durante lo slalom della combinata di St. Moritz ai mondiali di sci, una caduta quasi comica visto che la Bucik ha inforcato e inevitabilmente si è ritrovata sulla neve. L'atleta non è riuscita ad alzarsi, ed è arrivata così sulla pancia fino al traguardo, visto che oramai aveva preso velocità ed era impossibile tornare in piedi. Nessuna conseguenza a livello fisico per Ana Bucik che ha terminato subito la sua gara con una rovinosa caduta che ha compromesso quindi questa sua giornata ai Mondiali di St.Moritz. Tutta la pista di pancia per l'atleta slovena, poi è stata aiutata ad alzarsi anche se ha capito subito che non aveva riportato alcun guaio fisico per questa caduta durante lo slalom, ritenuta da molti quasi comica.

ANA BUCIK VIDEO: LA CARRIERA DELL'ATLETA SLOVENA (OGGI 10 FEBBRAIO 2017) - Ana Bucik è stata protagonista quest'oggi ai Mondiali di Sci di una rovinosa caduta che ha costretto l'atleta a terminare la discesa di pancia fino all'arrivo del traguardo. Ana Bucik è un'atleta ventitreenne che ha cominciato nel 2008 ma ha debuttato in un Campionato d'Europa soltanto nel 2009 partecipando alla discesa libera di Tarvisio e piazzandosi 64ª. L'esordio in un Mondiale di Sci è arrivato nel 2010 nello slalom gigante di Maribor (anche se non è riuscita a terminare la prima manche). Nel 2012 la Bucik ha vinto la medaglia d'oro nei Mondiali che si sono disputati a Roccaraso, e sempre in quell'annio ha conquistato il suo primo podio di Coppa Europa, giungendo terza nello slalom speciale di Vemdalen in Svezia. La prima vittoria nella Coppa Europa è arrivata nel 2016, nello slalom disputato a Zinal in Svizzera. Oggi la Bucik si aspettava molto dalla combinata femminile di St.Moritz, ma non ha terminato la sua prova a causa della caduta.

