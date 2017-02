CALENDARIO SERIE A, 24^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA (10-11-12-13 FEBBRAIO 2017) – La Serie A è giunta alla sua 24^ giornata: ecco cosa ci propone il calendario di questo turno del massimo campionato.La giornata della serie A inizia con l’anticipo delle 20-45 del venerdì che vede impegnate Napoli e Genoa al San Paolo. Napoli che dopo aver pareggiato in casa contro il Palermo si è immediatamente rifatto nel turno successivo con la goleada in casa del Bologna. Per il Genoa, dopo il pareggio a Firenze in rimonta è arrivata una brutta sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Turno successivo con il Napoli che gioca in trasferta, al Bentegodi, mentre il Genoa ha un’altra trasferta, questa volta sul terreno dell’Adriatico di Pescara.

Secondo anticipo alle 20.45 del sabato con la Fiorentina che ospita al Franchi l’Udinese. La formazione di Paulo Sousa dopo aver pareggiato in casa contro il Genoa, è stata sconfitta all’Olimpico dalla Roma, mentre per i friulani, dopo la vittoria al Friuli contro il Milan è arrivato il pareggio a reti inviolate al Bentegodi contro il Chievo. Turno difficile la settimana successiva per la Fiorentina, che sfida il Milan a San Siro, mentre l’Udinese è impegnato al Friuli contro il Sassuolo.

A Crotone, con inizio alle 12.30 di domenica 12 febbraio, i locali sfidano la Roma di Spalletti. La formazione calabrese dopo aver vinto in casa contro l’Empoli, ha perso lo scontro diretto a Crotone. Per la Roma dopo la sconfitta a Marassi subita dalla Sampdoria è arrivato il riscatto casalingo di fronte alla Fiorentina. Nel turno successivo il Crotone sale a Bergamo per sfidare l’Atalanta, mentre la Roma giocherà all’Olimpico la sfida contro il Torino di Sinisa Mihajlovic. A San Siro, alle 15.00 di domenica, l’Inter di Stefano Pioli riceve la visita dell’Empoli. La formazione nerazzurra dopo il successo in casa contro il Pescara si è dovuta arrendere, allo Stadium, contro la Juventus. La squadra di Martusciello, dopo aver perso in modo netto a Crotone, ha conquistato un punto in casa contro il Torino. Nella sesta di ritorno trasferta a Bologna per l’Inter, mentre per i toscani ci sarà una partita al Castellani, contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Domenica alle 15.00 è in programma il calcio d’inizio anche tra Palermo ed Atalanta, che si affrontano al Barbera. Il Palermo viene da due risultati utili ottenuti sotto la gestione Lopez: prima il pareggio a Napoli e poi la vittoria casalinga contro il Crotone. Per l’Atalanta dopo il pareggio ottenuto a Torino contro i granata, è arrivato il successo casalingo contro il Cagliari. Il calendario della sesta giornata di ritorno propone ai rosanero la trasferta più difficile, quella in casa della Juventus, mentre i bergamaschi avranno di fronte il Crotone allo stadio di Bergamo. Altra gara in programma alle 15.00 di domenica è lo scontro del Mapei Stadium che vede in campo il Sassuolo ed il Chievo. La formazione neroverde, dopo aver perso in casa con la Juventus, ha conquistato i tre punti a Marassi contro il Genoa. Per il Chievo al successo contro la Lazio, ha fatto seguito il pareggio casalingo con l’Udinese. Nel turno successivo il Sassuolo ha una trasferta abbordabile, ad Udine, mentre c’è un impegno proibitivo per Chievo che riceve il Napoli.

L’ultima gara delle 15.00 è quella di Torino che vede i granata di Mihajlovic affrontare il fanalino di coda Pescara. Il Torino dopo aver pareggiato 1–1 in casa con l’Atalanta ha ottenuto lo stesso risultato e punteggio in trasferta ad Empoli, ottenuto un pareggio esterno ad Empoli, mentre il Pescara prosegue la sua striscia negativa con il pesante k.o. subito in casa dalla Lazio che segue quello in casa dell’Inter. Prossimo turno che prevede per la formazione granata la difficile trasferta all’Olimpico contro la Roma, mentre il Pescara sarà di nuovo sul terreno dell’Adriatico per affrontare il Genoa di Juric. Alle 18.00 di domenica scontro a Marassi tra Sampdoria e Bologna, con la formazione doriana che viene da due vittorie consecutive ottenute in casa contro la Roma ed a San Siro contro il Milan, mentre i felsinei dopo aver pareggiato a Cagliari sono stati sonoramente sconfitti in casa dal Napoli. La gara successiva per la Sampdoria è ancora in casa contro il Cagliari, mentre il Bologna gioca, al Dall’Ara, contro l’Inter.

Il posticipo delle 20.45 di domenica 12 febbraio si gioca al Sant’Elia con la formazione di casa che riceve la Juventus. Per il Cagliari dopo il pareggio casalingo contro il Bologna è arrivata la secca sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta, mentre la Juventus è reduce da due successi, a Sassuolo ed allo Stadium contro l’Inter. Il Cagliari nella sesta di ritorno fa visita alla Sampdoria, mentre i bianconeri saranno di scena in casa contro il Palermo di Diego Lopez. Il quinto turno di ritorno si chiude con il posticipo tra Lazio e Milan in programma all’Olimpico lunedì alle 20.45. Per la Lazio alla inopinata sconfitta in casa contro il Chievo ha fatto seguito la larghissima vittoria esterna a Pescara. Per il Milan sono arrivate due sconfitte consecutive, prima ad Udine e poi sul prato di San Siro contro la Sampdoria. Per la Lazio turno successivo con trasferta ad Empoli, mentre il Milan riceve la Fiorentina. CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER CONOSCERE IL CALENDARIO E LA CLASSIFICA DELLA 24^ GIORNATA DI SERIE A 2016-2017