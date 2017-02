CALENDARIO SERIE B, 25^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA (10-11-12 FEBBRAIO 2017) – La 25^ giornata di serie B si gioca tutta sabato 11 febbraio ad eccezione dell’anticipo di venerdì tra Vicenza e Salernitana e del posticipo di domenica pomeriggio, il derby umbro. Ecco il programma completo della giornata, che vede la capolista Verona recarsi in trasferta ad Avellino. L’incontro che apre la giornata di serie B è l’anticipo dello stadio Menti di Vicenza di venerdì 10 febbraio, che vede i locali ospitare la Salernitana, con inizio alle 20.30. La formazione veneta dopo aver pareggiato la partita interna contro la Spal, è stata battuta nella successiva al San Nicola, dal Bari. Per la formazione campana solo un punto in due partite con la sconfitta a Verona seguita dal pari interno contro il Novara. Turno successivo con il Vicenza ancora in casa ospitando in questa occasione l’Ascoli, mentre per la formazione campana ci sarà la partita casalinga contro il Cesena.

Alle 15.00 di sabato 11 febbraio al Del Duca inizia la gara tra Ascoli e Trapani. I padroni di casa sono reduci da due pareggi esterni con reti, prima a Cesena e poi a Ferrara contro la Spal. Il Trapani dopo l’exploit della vittoria a Vercelli, si è visto imporre il pareggio a reti inviolate in casa dall’Avellino. Nella giornata seguente l’Ascoli è impegnato nella trasferta in casa del Vicenza, ed anche i siciliani giocano in trasferta, la seconda consecutiva, facendo visita allo Spezia. Quasi testacoda al Partenio di Avellino, dove i biancoverdi locali attendono la visita della capolista Verona. L’Avellino ha colto un punto nella trasferta dell’ultimo turno a Trapani, preceduto da un altro pari, questa volta casalingo, contro la Virtus Entella. Per il Verona due gare casalinghe consecutive con il successo sulla Salernitana seguito dal pari ottenuto in rimonta con il Benevento. Turno successivo con l’Avellino che sale in Veneto a sfidare il Cittadella di Venturato, mentre per il Verona c’è una sfida difficile, al Bentegodi, contro la Spal.

Stesso orario per la partita tra Benevento e Latina. La squadra di casa dopo il netto successo interno contro il Carpi è riuscita a strappare un punto anche a Verona. I laziali non hanno ottenuto punti nelle due ultime esibizioni, perdendo prima a La Spezia e poi in casa nel derby con il Frosinone. Turno successivo con il Benevento impegnato in trasferta, sul campo della Pro Vercelli, mentre il Latina attende la visita del Novara. Sabato vanno in campo al Rigamonti anche i padroni di casa del Brescia e gli ospiti del Pisa, in uno scontro tra ex compagni di squadra come Brocchi e Gattuso. La formazione bresciana ha giocato le ultime due giornate in trasferta, uscendo battuta sia al Picco di La Spezia che al Curi contro il Perugia. Il Pisa ha messo insieme due punti con i pareggi, con lo stesso finale 1-1, prima a Novara e poi in casa con la Virtus Entella. Brescia in trasferta a Carpi nel turno successivo, quando il Pisa giocherà un match impegnativo all’Arena Garibaldi contro il Frosinone.

Alle 15.00 di sabato, al Dino Manuzzi di Cesena, si gioca anche il match tra i romagnoli padroni di casa ed il Bari. Il Cesena nell’ultimo turno è andato ad espugnare il terreno del Carpi, ed in quello precedente aveva pareggiato in casa con l’Ascoli. Per il Bari al pareggio contro il Perugia, ha fatto seguito il successo contro il Vicenza, con entrambe le partite giocate in casa. Il prossimo impegno dei bianconeri romagnoli è in programma a Salerno, mentre il Bari giocherà in casa contro la Ternana. Un altro scontro in programma sabato si gioca al Matusa di Frosinone, dove la formazione laziale affronta il Carpi di Maurizio Castori. Per la squadra di Marino sei punti con i successi sul Brescia e nel derby di Latina; per il Carpi brutto momento con la sconfitta in casa contro il Cesena che ha seguito quella di Benevento. Frosinone impegnato a Pisa nel turno successivo, mentre per il Carpi il programma della prossima giornata vede la sfida casalinga contro il Brescia.

Al Silvio Piola il Novara riceve la visita del Cittadella. La squadra piemontese è reduce da due pareggi, in casa contro il Pisa ed a Salerno, mentre il Cittadella nell’ultimo turno ha pareggiato in casa con la Pro Vercelli ed in quella precedente è stato battuto in casa della Ternana. Per il Novara segue la trasferta sul terreno del Latina, mentre il Cittadella giocherà in casa, ospitando l’Avellino. Pro Vercelli-Spezia si gioca alle 15.00 di sabato 11 febbraio. Per i piemontesi una sconfitta casalinga contro il Trapani, alla quale ha fatto seguito il pari, a reti inviolate, a Cittadella. Per i liguri due impegni casalinghi e due successi, prima contro il Latina e poi contro la Ternana. Il calendario della Pro Vercelli prevede nel turno successivo ancora un impegno in casa contro il Benevento, mentre quello dello Spezia vede la formazione ligure giocare al Picco contro il Trapani.

Sabato alle 18.00 è in programma il primo dei due posticipi, nel quale si confrontano Entella e Spal. La formazione ligure è reduce da due pareggi in campo esterno, il primo al Partenio contro l'Avellino, ed il secondo all'Arena Garibaldi contro il Pisa. Per i ferraresi pareggio esterno a Vicenza, seguito da un altro pareggio, interno, contro l'Ascoli. Match delicato nella settimana successiva per l'Entella che si reca al Curi per incontrare il Perugia, mentre la squadra ferrarese ha il big match in casa contro il Verona. Domenica 12 febbraio alle 15.00 la giornata si conclude con il derby umbro tra la Ternana ed il Perugia. La formazione padrona di casa la bella vittoria interna contro il Cittadella è stata vanificata dalla battuta d'arresto subita a La Spezia. Il Perugia dopo aver pareggiato 0–0 a Bari, si è sbarazzato del Brescia nella partita del Curi dell'ultimo turno. La Ternana è impegnata nella trasferta di Bari nel turno successivo, mentre per il Perugia è in programma un incontro casalingo, contro la Virtus Entella.