Consigli Fantacalcio / Formazioni Serie A, i giocatori da schierare (24^ giornata, 10-11-12-13 febbraio 2017)

CONSIGLI FANTACALCIO: LE FORMAZIONI DI SERIE A E I GIOCATORI DA SCHIERARE (10-11-12-13 FEBBRAIO 2017, 24^ GIORNATA) – La ventiquattresima giornata di serie A è alle porte e tutti i fanta-allenatori sono pronti per schierare la loro formazione di Fantacalcio, dunque ecco i nostri consigli per loro, che si rinnovano ad ogni turno. Ricordiamo brevemente che cosa ci attende: si comincerà già venerdì con Napoli-Genoa, mentre sabato sarà caratterizzato solamente da Fiorentina-Udinese. Domenica invece ci saranno sette partite ad orari diversi: alle ore 12.30 Crotone-Roma, alle ore 15.00 Inter-Empoli, Palermo-Atalanta, Sassuolo-Chievo e Torino-Pescara, mentre alle ore 18.00 si giocherà Sampdoria-Bologna e alle ore 20.45 il posticipo di prima serata sarà Cagliari-Juventus. La 24^ giornata si chiuderà solo lunedì sera con il posticipo Lazio-Milan. Ecco tutti i consigli per il Fantacalcio di questa giornata di campionato.

CONSIGLI FANTACALCIO NAPOLI-GENOA - Gara del gemellaggio quella del San Paolo tra Napoli e Genoa. Nel Napoli va assolutamente schierato Insigne che sta vivendo un momento di forma eccezionale mentre andrebbe evitato Giaccherini, da troppo tempo fuori. La sorpresa può essere Milik che potrebbe rientrare nella ripresa, mentre l'attaccante del momento è indubbiamente Dries Mertens che vive un momento unico. In difesa il leader è Albiol che in avanti può portare bonus. Nel Genoa non si può non mettere Laxalt, uno al 6 sicuro e che può portare bonus. Da evitare Burdisso, troppo lento contro l'attacco del Napoli. La sorpresa può essere Rigoni, al rientro dopo un infortunio. L'attaccante per andare sul sicuro è Simeone, pronto a confermarsi anche col Napoli, mentre in difesa è Munoz l'elemento più affidabile.

CONSIGLI FANTACALCIO FIORENTINA-UDINESE - Partita molto interessante quella del Franchi tra queste due formazioni. Nella Fiorentina va assolutamente messo Bernardeschi, sempre pericoloso con la sua qualità. Da evitare Badelj, in calo già da qualche settimana, mentre la sorpresa può essere Saponara, nuovo acquisto dall'Empoli. In avanti la garanzia è indubbiamente Nikola Kalinic, mentre in difesa il muro è Astori che può portare anche bonus. Nell'Udinese va messo sicuramente Jankto, giovane talento di qualità mentre è meglio evitare Danilo, compassato rispetto all'attacco viola. La sorpresa può essere Perica dalla panchina che può avere spazio. In avanti la sicurezza è Duvan Zapata che può sempre essere pericoloso mentre Felipe in difesa garantisce buoni voti ed ottime prestazioni.

CONSIGLI FANTACALCIO CROTONE-ROMA - Sfida complessa per i calabresi mentre la Roma vuole accorciare sulla Juve. Nel Crotone va messo Falcinelli, attaccante di sicura affidabilità, mentre meglio evitare Ceccherini che può soffrire. La sorpresa potrebbe essere Stoian, il più tecnico della rosa, mentre in avanti è Trotta un elemento di garanzia e che gioca sempre. In difesa vale la pena puntare su Ferrari, buono anche per i bonus. Roma che ha in Nainggolan l'uomo del momento e che va messo. Meglio evitare De Rossi che nel clima caldo di Crotone può avere cartellini. La sorpresa potrebbe essere El Shaarawy a cui manca il gol da tanto mentre l'attaccante sicuro è indubbiamente Dzeko, ormai ritrovato. In difesa Manolas è un autentico leader per la Roma.

CONSIGLI FANTACALCIO INTER-EMPOLI - Gara tra due squadre che giocano un ottimo calcio. L'Inter ha in Gagliardini l'uomo del momento e che va sempre messo mentre meglio evitare uno come Kondogbia, troppo discontinuo. La sorpresa può essere Gabigol che avrà spazio contro l'Empoli. In avanti è Candreva il sicuro con i suoi bonus, mentre in difesa vale la pena puntare su Miranda che porta buoni voti. L'Empoli ha invece in El Kaddouri un elemento molto pericoloso: da mettere. Meglio evitare Veseli che con l'Inter può andare in tilt, mentre la sorpresa può essere Marilungo, voglioso di tornare la gol. In avanti Mchelidze è l'uomo in più al momento mentre in difesa Laurini sta tornando quello della scorsa stagione.

CONSIGLI FANTACALCIO PALERMO-ATALANTA - Sfida delicata per i rosanero, da sogno per l'Atalanta. Palermo che ha in Embalo un giovane interessante e da mettere, mentre meglio evitare Jajalo, troppo lento per la serie A. La sorpresa può essere Trajkovski, anche nella ripresa, mentre la garanzia offensiva non può che essere il bomber macedone Nestorovski. In difesa Rispoli porta bonus e ottimi voti per i rosanero. Atalanta che vede in Gomez l'elemento attualmente imprescindibile. L'argentino si deve mettere mentre meglio evitare Freuler che col centrocampo del Palermo può soffrire. La sorpresa potrebbe essere Cristante a caccia di rilancio mentre in avanti Petagna è l'uomo sicuro. In difesa Conti porta oltre a buoni voti anche gol ed assist.

CONSIGLI FANTACALCIO SASSUOLO-CHIEVO - Gara salvezza in quel di Reggio Emilia. Nel Sassuolo bisogna mettere Pellegrini, in stato di grazia. Meglio di no Matri che appare un po' appannato mentre la sorpresa potrebbe anche essere Missiroli, al rientro dall'infortunio. In avanti Berardi è una garanzia con i suoi voti mentre in difesa non puntare su Acerbi è un errore. Chievo che invece ha in Hetemaj un riferimento fondamentale grazie alla sua solidità mentre da evitare Dainelli, troppo lento con l'attacco del Sassuolo. La sorpresa potrebbe essere Inglese mentre in avanti la garanzia è sempre Sergio Pellissier, ormai riferimento anche per i giovani. In difesa è Gobbi l'uomo-garanzia anche per via dei bonus che garantisce.

CONSIGLI FANTACALCIO TORINO-PESCARA - Contro il Pescara può tornare a far bene anche Ljajc che da qualche settimana è in calo: va messo. Meglio evitare Lukic che potrebbe giocare ma non vede il campo da un po'. La sorpresa potrebbe essere Iturbe, voglioso di ritrovare la vittoria, mentre la garanzia offensiva è Belotti con i suoi gol pregevoli. In difesa si può puntare su Moretti, leader ormai. Nel Pescara c'è un Benali in grande forma e che promette bene mentre va evitato Muntari, ormai fuori condizione da tempo. La sorpresa potrebbe essere Cerri che potrebbe trovare spazio dal primo minuto, mentre in avanti la garanzia è Caprari che ha dimostrato di valere la serie A. In difesa si potrebbe scegliere Bizzarri che con la sua esperienza è importantissimo.

CONSIGLI FANTACALCIO SAMPDORIA-BOLOGNA - La Samp vuole vincere e ha in Muriel l'attaccante del momento che non può non essere messo. No a Fernandes che ormai è in calo da settimane mentre la sorpresa può essere Linetty, molto bene a Milano. In avanti la garanzia è Quagliarella, sempre propositivo, mentre in difesa sta facendo benissimo Skriniar, giovane leader di difesa. Bologna che invece vive una netta crisi da cui uscire. Si può mettere Torosidis in buona forma, mentre meglio evitare Da Costa che prende troppi gol. La sorpresa può essere Petkovic visto che Destro sta facendo male, mentre in difesa Masina è indubbiamente l'uomo migliore dei rossoblu.

CONSIGLI FANTACALCIO CAGLIARI-JUVENTUS - Posticipo di primo livello per il Cagliari contro la capolista. Nei rossoblu si può mettere Di Gennaro che contro i bianconeri può fare molto bene mentre va evitato Bruno Alves, troppo lento. La sorpresa può essere Barella a centrocampo mentre in avanti tutto è affidato a Borriello, riferimento offensivo dei sardi. L'elemento importante in difesa è Ceppitelli, ottimo calciatore in questa stagione. Juventus che ha in Dybala l'elemento sempre pericoloso e a caccia del gol. Meglio evitare Rincon, ancora in fase di rodaggio con la maglia della Juventus, mentre la sorpresa può essere Pjaca che può trovare spazio. In avanti la garanzia è Higuain che va sempre messo, mentre in difesa si potrebbe optare per Bonucci, ormai simbolo indiscusso.

CONSIGLI FANTACALCIO LAZIO-MILAN - Sfida per l'Europa all'Olimpico. Nella Lazio si può mettere Felipe Anderson che vive un ottimo momento mentre meglio evitare Radu che può soffrire con i rossoneri. La sorpresa può essere Lulic che a Pescara è andato in panchina, mentre in avanti ci si aggrappa a Immobile, attaccante molto prolifico. In difesa De Vrij è l'elemento-garanzia che porta buoni voti. Milan a caccia di punti per l'Europa: Deulofeu va messo perché può spaccare le partite con la sua qualità. Meglio di no per Zapata che può soffrire molto mentre la sorpresa potrebbe essere Ocampos, nuovo acquisto rossonero. In avanti Lapadula è la garanzia con la sua grinta mentre in difesa Abate è un elemento di grande affidabilità.

© Riproduzione Riservata.