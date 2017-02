DEULOFEU/ Milan calciomercato news: tutti pazzi per lo spagnolo, ecco perchè (oggi 10 febbraio 2017)

DEULOFEU, MILAN NEWS: IL GIOCATORE HA CONQUISTATO TUTTI, ANCHE MONTELLA (OGGI 10 FEBBRAIO 2017) - Gerard Deulofeu è stato il protagonista assoluto della vittoria del Milan contro il Bologna nel recupero settimanale, in nove contro undici. L'esterno offensivo è arrivato nel mercato di gennaio dall'Everton e ha stupito davvero tutti visto che ha conquistato in poco tempo la fiducia di Vincenzo Montella che ora anche contro la Lazio schiererà titolare. Deulofeu ha sorpreso anche per i parametri calcolati da MilanLab: il giocatore spagnolo, infatti, ha dati biometrici da podio assoluto al pari di vere e proprie colonne rossonere come Kakà, Thiago Silva e Serginho. Deulofeu non ha avuto alcun problema ad ambientarsi nel mondo rossonero, e alla quarta presenza (alla seconda da titolare) ha cambiato davvero il volto della partita contro il Bologna, che è stata sicuramente la più difficile della stagione per Vincenzo Montella vista la superiorità numerica dei rossoblù. Montella non sta rimpiangendo l'assenza di Bonaventura, è già un'ottima cosa.

DEULOFEU, MILAN NEWS: LE GIOCATE DELLO SPAGNOLO CONTRO IL BOLOGNA (OGGI 10 FEBBRAIO 2017) - Gerard Deulofeu si è preso il Milan. La partita contro il Bologna difficilmente potrà essere dimenticata dal giocatore ex Everton, con lo splendido assist con tunnel che ha favorito l'inserimento ed il gol di Pasalic, per la vittoria rossonera in nove contro undici. In campo è sempre attento a non regalare palloni agli avversari, la traversa colpita direttamente dal calcio d'angolo fa capire quanto possa essere decisivo e fondamentale in questo periodo per Vincenzo Montella. Deulofeu ha segnato nella sua carriera venticinque gol con la maglia del Barcellona B, mai in prima squadra. Diverso invece quanto successo con la maglia della Nazionale Under 21, di cui è capitano: trentadue presenze con la Spagna Under 21, e sedici reti in attivo. Undici gol invece tra Siviglia ed Everton prima di approdare a Milano, quarto prestito nella sua carriera al Milan di Montella, ora i tifosi aspettano solo i suoi gol.

© Riproduzione Riservata.