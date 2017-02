DIRETTA BARCELLONA-GALATASARAY: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 22^ GIORNATA, OGGI 10 FEBBRAIO 2017) - Barcellona-Galatasaray verrà diretta dagli arbitri Sasa Pukl (Slovenia), Fernando Rocha (Portogallo) e Milos Koljensic (Montenegro); in programma alle ore 21 di venerdì 10 febbraio, è valida per la ventiduesima giornata del girone di basket Eurolega 2016-2017. Per la formazione allenata da Georgios Bartzokas è in pratica l’ultima chiamata per poter provare a rientrare tra le otto formazioni che si qualificano per i playoff, obiettivo che alla vigilia della stagione sembrava largamente alla portata della formazione spagnola e che ora dista due vittorie.

L’avversaria sulla carta è abbordabile: si tratta del Galatasaray, formazione turca allenata da Ergin Ataman, allenatore molto conosciuto in Italia, che occupa attualmente l’ultima posizione in classifica dopo essere stata sconfitta in casa dal Panathinaikos Atene nell’ultimo turno. Anche il Barcellona viene da una sconfitta nell’ultimo turno, patita sul campo dello Zalgiris Kaunas, che con questo successo si è rilanciato nella corsa ai playoff.

Quello che preoccupa maggiormente il Barcellona è però il brutto momento attraversato, con tre sconfitte consecutive e cinque nelle ultime sei gare disputate, con un record attuale di 8 vittorie e 13 sconfitte che la pone in 13esima posizione. La formazione blaugrana, sia per rimediare agli infortuni, che per altre scelte, ha rimpolpato la sua rosa nel coso delle settimane e da questo incontro avrà a disposizione anche un altro play, l’ex NBA, Xavier Munford, che ha vestito la maglia dei Grizzlies e che la società catalana ha firmato sino al termine della stagione.

L’arrivo di Munford dovrebbe causare l’uscita dalle rotazioni di Alex Renfroe, arrivato anche lui a stagione in corso, così come il pivot brasiliano Faverani, che finora si è dimostrato l’addizione più indovinata per il Barcellona. Il Galatasaray, con un record di 6 vittorie e 15 sconfitte è probabilmente già escluso dalla lotta per le prime 8 posizioni, ma gli uomini di Ataman non verranno certamente a Barcellona a fare una passeggiata, volendo dimostrare di non meritarsi il posto da ultima della classe.

Nella gara di andata tra queste due formazioni si imposero i turchi, con il risultato di 78 – 64 in una partita sempre condotta e con la spallata definitiva nel punteggio data nel corso della terza frazione di gioco. A fine gara quattro giocatori in doppia cifra per la formazione turca, Micov, Tyus, Schilb e Guler, ed uno solo nelle file del Barcellona, il play Rice, migliore marcatore del match con i suoi 22 punti all’attivo, ma troppo solo tra i blaugrana. Nel computo generale delle sfide tra queste due formazioni questa vittoria è la prima dei turchi, arrivata dopo che il Barcellona aveva sempre vinto nelle precedenti 7 gare.

La partita di venerdì al Palau Blaugrana sancirà certamente la fine di una delle due serie negative. Il play titolare del Barcellona, Tyrese Rice è anche il leader della squadra per punti segnati con i suoi 14,6 punti di media, a cui accoppia la distribuzione di 5,3 assist per gara, ed ora potrebbe ridurre il suo minutaggio, con evidenti miglioramenti nella qualità del gioco, visto l’arrivo di Munford, che riempie dopo molto tempo il vuoto lasciato dall’infortunio di Pau Ribas, assente per l’intera stagione. Il Barcellona punta molto anche sulla coppia di lunghi formata dal croato Ante Tomic e dal brasiliano Faverani, per garantirsi punti e rimbalzi, per migliorare un po' le prestazioni offensive della squadra che segna di meno nell’intera Eurolega, solo 73 punti a partita, e che in questo caso si trova di fronte uno degli attacchi più prolifici, con 84,5 punti segnati per gara.

L’ultima posizione del Galatasaray è dovuta infatti alla scarsa propensione offensiva dei suoi uomini, che in attacco trovano invece efficacemente la via del canestro con una batteria di tiratori eccellenti, anche se discontinua, come nel caso dell’ex Pesaro, Austin Daye. Non a caso gli uomini più efficienti per Ataman sono i due ex canturini Micov e Tyus. Nella gara di Kaunas contro lo Zalgiris il Barcellona ha ritrovato a buon livello il suo capitano, Navarro, ma i suoi punti non sono bastati contro i lituani guidati in panchina da Jasikievicius. I blaugrana avevano iniziato bene, chiudendo a + 6 il primo quarto di gioco, poi sono andati al riposo con un punto di svantaggio, che hanno saputo recuperare nel terzo periodo, presentandosi all’inizio della quarta frazione in parità, ma senza potersi opporre alle giocate decisive della formazione di casa negli ultimi minuti.

A fine gara sono comunque soddisfacenti gli 85 punti segnati, che parlano di un attacco ritrovato, con Navarro, Koponen e Rice in doppia cifra. Per il Galatasaray ancora una volta una sconfitta casalinga causata dalla scarsa difesa, contro un Panathinaikos che ha vissuto sul suo tiro da tre punti, senza che i difensori turchi uscissero sul perimetro a contrastare le conclusioni. Dopo le prime prestazioni soddisfacenti, in casa Galatasary è mancato del tutto l’apporto dell’ex play di Capo d’Orlando, Fitipaldo, e doppia cifra per Micov, Diebler, Pleiss e Guler.

La gara di Barcellona vedrà la formazione di bartzokas sul parquet con un quintetto iniziale che vede Rice con Koponen esterni, il greco Perperoglu che sta rientrando in piena efficienza fisica, nella posizione di ala piccola, con Doellman e Faverani schierato sottocanestro; la risposta di Ergin Ataman prevede la coppia Guler – Koksal come esterni, con il tiratore Schilb da ala piccola, e Micov a fungere da ala grande in appoggio a Pleiss, schierato sottocanestro.

Barcellona-Galatasaray sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Plus, numero 205 del bouquet di Sky e dunque appuntamento riservato a tutti gli abbonati alla pay tv del satellite. In assenza di un televisore sarà comunque possibile sintonizzarsi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alla diretta streaming video con l'applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi).

