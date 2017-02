Diretta/ Napoli-Genoa: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA NAPOLI-GENOA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 10 FEBBRAIO) - Napoli-Genoa, diretta dall'arbitro Giacomelli, è il match che aprirà la ventiquattresima giornata del campionato 2016-2017 di Serie A, il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45 presso lo stadio San Paolo nel capoluogo campano. La gara è stata anticipata di due giorni rispetto alla classica collocazione domenicale per consentire alla formazione di Sarri di avere più margine possibile per riposarsi e preparare al meglio l'andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu in programma il mercoledì successivo.

Dopo il clamoroso 7 a 1 rifilato al Bologna, il Napoli intende proseguire la striscia positiva per imanere nella scia della Roma e tenere a distanza di sicurezza le altre pretendenti a un posto nelle coppe europee per la prossima stagione: la squadra di Sarri si sta rivelando una vera macchina da gol con il miglior attacco della Serie A (55 reti segnate nelle prime 23 giornate, una media record di quasi 2,4 a gara) grazie all'esplosione definitiva di Dries Mertens che, approfittando dell'infortunio che ha costretto Arkadiusz Milik a rimanere diversi mesi ai box, si è preso le chiavi dell'attacco buttandola dentro spesso e volentieri.

Il belga è supportato da dei partner di assoluto valore, a cominciare da Lorenzo Insigne passando per Callejon (squalificato per l'espulsione rimediata nell'ultima gara) e soprattutto Marek Hamsik, reduce dalla sua prima tripletta in Italia, per non parlare dello stesso Milik che a breve farà il suo rientro in campo, con Sarri che potrà contare su un'altra validissima alternativa in questa seconda parte di stagione che si preannuncia davvero intensa.

Momento critico, invece, per il Genoa: la squadra di Juric non sa più vincere e dopo un ottimo inizio di stagione in cui il club ligure aveva lambito le posizioni nobili della classifica, i grifoni sono scivolati fino a precipitare al sedicesimo posto, e pur mantenendo undici lunghezze di vantaggio nei confronti della terzultima (il Palermo di Diego Lopez), le partenze di Ocampos (passato al Milan) e Pavoletti (approdato al Napoli) hanno certamente indebolito la rosa, l'arrivo di Cataldi dalla Lazio finora non è bastato a rinforzare il centrocampo e in attacco Giovanni Simeone, per quanto sia talentuoso, non può certamente fare reparto da solo.

Il tecnico Juric continua ad avere la fiducia della società anche se in queste ultime ore il presidente Preziosi sta cominciando a guardarsi intorno nel caso l'ex-allenatore del Crotone non riesca a invertire immediatamente il trend negativo intrapreso nell'ultimo periodo, di certo per strappare un risultato positivo al San Paolo occorrerà l'impresa, e lontano dal Ferraris ha collezionato solamente otto punti in undici trasferte.

Nel match d'andata che si è disputato lo scorso 21 settembre al Ferraris, il Genoa aveva costretto al pari il Napoli, finì 0-0, sembra passata un'eternità per la formazione di Juric che allora era sicuramente una delle realtà più positive di inizio campionato. Nei 55 precedenti al San Paolo tra campionato e coppa, il Napoli ha ottenuto 26 successi contro le 12 vittorie del Genoa; 17 gli scontri diretti finiti in parità.

Le agenzie di scommesse on-line non hanno alcun dubbio e invitano i giocatori a puntare forte sul Napoli: WilliamHill e Bet365 propongono una quota davvero molto bassa per l'1 della formazione allenata da Maurizio Sarri (1,30) con Bwin e Unibet che moltiplicano di 5,75 la posta in palio per il risultato di parità (X); Betfair alza addirittura a 11,00 la quota relativa al 2 degli ospiti, ritenendo un eventuale successo esterno degli uomini di Juric alquanto improbabile. Nelle partite che vedono protagonista i gol sono assicurati, nulla da stupirsi se su PaddyPower l'Over viene dato ad appena 1,40 e l'Under a 2,65.

Napoli-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium, le due pay-tv che detengono i diritti della Serie A garantiranno un'abbondante copertura televisiva per il primo anticipo della 24^ giornata di campionato. Sulla piattaforma satellitare l'appuntamento è sui canali 201, 206 e 251 (in HD) per il calcio d'inizio programmato per le ore 20.45; sul digitale terrestre il match verrà proposto da Premium Sport (canali 370 e 380, rispettivamente in SD e HD) che mostrerà in esclusiva le immagini dentro gli spogliatoi nel pre-gara e le interviste ai calciatori a fine primo tempo.

La diretta streaming video è disponibile su skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it, per i possessori di smartphone e tablet c'è la possibilità di scaricare le app Sky Go e Premium Play per assistere all'incontro tramite i loro dispositivi mobili.