INFORTUNIO ROMAGNOLI MILAN NEWS: ULTIME NOTIZIE, RECUPERO E CONDIZIONI: ALMENO DUE SETTIMANE DI STOP (OGGI 10 FEBBRAIO 2017) - L’infortunio di Alessio Romagnoli priverà il Milan del suo giovane difensore per almeno due settimane. Dopo gli esami cui si è sottoposto oggi il difensore, il club ha infatti reso nota la diagnosi dell'infortunio rimediato da Romagnoli mercoledì a Bologna: si tratta di una “lesione ad un muscolo flessore della coscia destra". Romagnoli salterà quindi le prossime partite in programma per il Milan, cioè quelle contro Lazio, Fiorentina e Sassuolo che i rossoneri di mister Vincenzo Montella dovranno appunto disputare nel giro delle prossime due settimane. Se poi la prognosi dovesse rivelarsi di circa un mese, sarebbe a rischio la presenza di Alessio Romagnoli nella difesa del Milan anche nei successivi impegni contro Chievo e Juventus, il big-match che da calendario i rossoneri dovranno affrontare a inizio marzo. Per il momento la cosa certa è che nell’immediato per il Milan è piena emergenza, in particolare lunedì contro la Lazio, quando oltre ai tanti infortunati Montella dovrà fare a meno anche dello squalificato Gabriel Paletta per una difesa da reinventare.

