Larissa Riquelme/ Altra provocazione: se mio marito va in finale...

LARISSA RIQUELME: LA PROMESSA DELLA TIFOSA PARAGUAIANA (OGGI 10 FEBBRAIO 2017) - Larissa Riquelme è conosciuta da tutti come la bella tifosa del Paraguay presente sempre sugli spalti durante il Mondiale 2010 per sostenere la sua squadra. In quell'anno fu eletta come la tifosa più sexy e le sue immagini circolavano su tutti i siti web, di certo non sono passate inosservate. Nel frattempo sono passati sette anni da quel Mondiale la belle Larissa Riquelme si è sposata con un calciatore, Jonathan Fabbro dei Jaguares, e ritorna ad incendiare l'animo dei tifosi dopo una promessa strappata ai microfoni di 'Univision Deportes': "Mi spoglio nuda se la squadra di mio marito arriva in finale" le parole di Larissa Riquelme riferendosi proprio alla squadra messicana in cui milita il marito, i Jaguares visto che è in lotta per la conquista del titolo. Per la gioia di tutti i fans della squadra messicana e non solo, oltre che del marito, visto che ora i sostenitori delle Jaguares sono triplicati vista la promessa fatta dalla Riquelme.

LARISSA RIQUELME: DAL MONDIALE 2010 AD OGGI (OGGI 10 FEBBRAIO 2017) -Sono passati quasi sette anni dai Mondiali 2010 in Sudafrica che ha visto protagonista sugli spalti la bella Larissa Riquelme, tifosa del Paraguay eletta come la più sexy della competizione per quanto riguarda le tifose. Il Paraguay allora si trovava nello stesso girone dell'Italia e la Riquelme grazie alle foto postate su internet e circolate nelle principali televisioni divenne la tifosa più sexy della manifestazione. Da quel momento in poi la sua carriera passava da una rivista all'altra, fino alle copertine di Playboy e addirittura ad ospitate televisive. Sugli spalti in Sudafrica ha sfoggiato decolletè da urlo ed ora a distanza di anni riprova a tornare alla ribalta con la promessa di spogliarsi nuda qualora la squadra del marito, i Jaguares, dovessero approdare in finale e vincere addirittura il titolo nel campionato messicano. La bella Larissa Riquelme avrà colpito ancora nel segno?

© Riproduzione Riservata.