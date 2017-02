Mondiali sci St Moritz 2017 / Federica Brignone: combinata? Se l'azzecco... Attaccherò dall'inizio alla fine! (esclusiva)

MONDIALI SCI ST MORITZ 2017: PARLA FEDERICA BRIGNONE (ESCLUSIVA) - E' una delle nostre atlete più importanti per i Mondiali di sci 2017 in svolgimento a St Moritz, in Svizzera. Federica Brignone dopo l'ottavo posto nel Super G tenterà di andare a medaglia nella combinata femminile in programma oggi e nello slalom gigante, in programma giovedì 16 febbraio. In queste due specialità sarà una delle favorite, in gigante tra l'altro ha già ottenuto un successo in questa stagione a Plan de Corones. Nel 2011 Federica Brignone aveva ottenuto un argento in gigante ai Mondiali di Garmisch, è ora di rinfrescare quel ritorno... Intanto Federica guarda con fiducia anche alla discesa libera, dove spera sempre di fare meglio anche in Coppa del Mondo. Abbiamo sentito la sciatrice azzurra in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Dopo avere rotto il ghiaccio con una buona prestazione nel super-G, cosa ti aspetti da questi Mondiali? Di continuare con questo atteggiamento in tutte le gare che farò.

In gigante hai vinto a Plan de Corones: stai ritrovando la forma giusta? Sto ritrovando più che altro il giusto atteggiamento mentale!

Quali saranno le favorite in gigante? Quelle che azzeccheranno la gara...

Anche in combinata potresti essere da medaglia? Perché no, nello sci tutto può succedere. In discesa sto sciando bene, in slalom non sono da buttare… se l’azzecco why not?

Chi potrebbe essere in questa specialità l'avversaria da battere? Tutte le slalomiste che faranno una buona discesa.

Di recente qualche risultato pure in discesa libera, ci punti per il futuro? Mi piace, mi diverto, miglioro passo per passo, non ne ho mai fatta nella mia vita. Staremo a vedere!

Dopo un inizio difficile di stagione ti sei ritrovata, quali sono i motivi? Se mi chiedi il perché dell’inizio stagione, beh in realtà sciavo bene ma non riuscivo mai ad avere un atteggiamento mentale giusto in gara e mi bloccavo. Se intendi perché mi sono ritrovata… penso di non essere mai andata via, con il lavoro si torna sempre in alto.

Quali potrebbero essere le protagoniste dei Mondiali di Sankt Moritz? Tutte quelle che hanno voglia di attaccare dalla partenza all'arrivo!

Come vedi la nazionale azzurra, specie quella femminile? Forte, ma ripeto i Mondiali sono una gara secca e tutto può succedere...

Sofia Goggia potrà finalmente vincere? Boh... chiedetelo a lei!

Qual è il tuo giudizio tecnico sulla pista, pensi che possa adattarsi alle tue caratteristiche? Si, mi piace la pista, non è mai tanto piatta, ma quello che fa la differenza per me è la neve. Spero diventi più dura. Così va bene per i turisti...

Che ricordi hai dell'argento di Garmisch? Bei ricordi, ma svaniscono lentamente com’è giusto che sia. E’ successo tanto tempo fa, ne vado ancora fiera, ma adesso siamo nel 2017 ed era il 2011...

Cosa ti aspetti invece dal prosieguo della stagione? Di continuare a sciare con la voglia di andare sempre più forte! (Franco Vittadini)

