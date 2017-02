Napoli-Genoa/ Diretta streaming video e tv: come guardare la partita?

DIRETTA NAPOLI GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La diretta streaming video Napoli Genoa sarà disponibile sia sui canali della pay tv del satellite Sky che su quelli della pay tv del digitale terrestre Mediaset Premium. Nel primo caso serve l’applicazione Sky Go, nel secondo invece Premium Play; l’appuntamento con la diretta tv sarà su Sky Sport 1, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 1 (canali numero 201, 206 e 251, tutti disponibili anche in HD), oppure su Premium Sport e Premium Sport HD (numero 370 e 380). Fabio Caressa sarà il telecronista Sky, naturalmente accompagnato dal commento tecnico da parte di Giuseppe Bergomi, con interventi da bordo campo e interviste affidate a Massimo Ugolini e Matteo Barzaghi; su Premium invece il telecronista sarà Massimo Callegari con al suo fianco Aldo Serena per il commento tecnico, ma avrete anche la possibilità di seguire la telecronaca tifoso di parte napoletana, cambiando le impostazioni dell’audio per seguire la voce di Raffaele Auriemma. Gli inviati a bordo campo e per le interviste saranno Francesca Benvenuti, Carlo Landoni e Walter De Maggio. In entrambi i casi sarà ampio il pre-partita: sul satellite ecco dalle ore 20.00 Sky Calcio Live, condotto da Marco Cattaneo; per Premium invece già dalle ore 19.30 con Serie A Live condotto da Roberto Ciarapica.

CLICCA QUI PER SEGUIRE NAPOLI GENOA IN DIRETTA LIVE CON NOI

E’ una partita di capitale importanza per il Napoli, che fra pochi giorni sarà impegnato nella grande sfida di Champions League sul campo del Real Madrid ma non potrà permettersi di distrarsi dal momento che in campionato occupa la terza posizione in classifica, dunque ha il dovere di puntare più in alto ma pure la necessità di guardarsi alle spalle. Insomma, tre punti sarebbero necessari anche per vivere serenamente l’avvicinamento al big match del Santiago Bernabeu. Dall’altra parte c’è un Genoa che dopo Natale è in evidente crisi di risultati e ha bisogno di invertire la tendenza anche se la salvezza non dovrebbe essere un problema visto il ritmo lentissimo dietro. Un bel risultato a Napoli sarebbe assai prezioso per il Grifone anche dal punto di vista del morale.

