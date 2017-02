PAGELLE NAPOLI-GENOA (2-0): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA) - Ecco le pagelle finale di Napoli-Genoa, con i voti ai giocatori in campo e agli allenatori. Il Napoli inaugura la ventiquattresima giornata di Serie A 2016-2017 battendo il Genoa per 2 a 0, entrambi i gol sono stati siglati nella ripresa da Zielinski e Giaccherini che hanno così regalato i tre punti alla formazione di Sarri che si porta momentaneamente al secondo posto in classifica a quota 51, in attesa di Crotone-Roma che si disputerà domenica. Primo tempo equilibrato con gli ospiti che approcciano molto bene il match giocando con grande personalità e non concedendo spazi e occasioni agli uomini di Sarri che faticano a verticalizzare e ad arrivare all'ultimo passaggio. Prima dell'intervallo Lamanna nega il gol a Insigne con una gran parata con Koulibaly che nei minuti precedenti non aveva trovato la porta su cross di Ghoulam. Nella ripresa il Napoli ingrana la marcia e sblocca la contesa con Zielinski, abile a sfruttare un disimpegno errato di Hiljemark che non riesce a liberare la propria area di rigore, a chiudere la contesa ci pensa Giaccherini che su assist di Mertens (tra i migliori in campo, tanto per cambiare) firma la rete del definitivo 2 a 0. Nel finale Lamanna evita che il passivo per il Genoa diventi ancora più pesante respingendo il tiro da calcio di punizione di Ghoulam.

VOTO PARTITA 6 - Match bruttino nella prima frazione di gioco dove si vedono poche palle gol sia da una parte che dell'altra, nella ripresa la gara si accende assieme al Napoli che sblocca la contesa e gioca in maniera molto più sciolta fino a conquistare i tre punti.

NAPOLI 7 - I padroni di casa faticano a carburare nella prima frazione di gioco, nell'intervallo Sarri si fa sentire e i suoi tornano in campo molto più incattiviti, trovando il modo di cambiare l'inerzia della gara e a incanalarla sui binari giusti. CLICCA QUI PER I VOTI DEL NAPOLI.

VOTO GENOA 5 - Un primo terzo di gara incoraggiante ma illusorio, dopo aver concesso davvero poco agli avversari nei primi trenta minuti dopo lo 0-1 di Zielinski gli uomini di Juric - anche a causa degli infortuni che decimano l'undici titolare - si sciolgono come neve al sole, davvero poco pericolosi nell'area di rigore avversaria. CLICCA QUI PER I VOTI DEL GENOA.

VOTO ARBITRO GIACOMELLI 6 - I padroni di casa reclamano per una spintarella su Rigoni su Hamsik che il direttore di gara non punisce, per il resto non viene chiamato molto spesso in causa, è stata una gara molto corretta con appena tre ammonizioni.

PAGELLE NAPOLI-GENOA (2-0): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 24^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Andiamo a dare un'occhiata ai voti del primo tempo di Napoli-Genoa, gara in corso allo Stadio San Paolo. Primi quarantacinque minuti senza gol tra le due squadre, con gli ospiti protagonisti di un buonissimo inizio e che vanno anche vicini al gol con Simeone (6), chiuso in corner da Koulibaly (5,5). I padroni di casa impiegano qualche minuto più del previsto a carburare, con gli uomini di Juric che concedono davvero pochissimi spazi a Mertens (6) e compagni. Tuttavia col passare l'iniziativa dell'undici di Sarri prende sempre più vigore, ad andare a un passo dal gol è Insigne (6,5) che si vede negare il gol da una strepitosa parata di Lamanna (7) a salvare il risultato. Unica nota stonata per il Genoa in questa prima frazione di gioco è rappresentata dagli infortuni di Gentiletti (5,5) e Veloso (6) costretti a lasciare il campo, entrano dunque a freddo Orban (6) e Cataldi (6). VOTO NAPOLI 6 - Prima mezz'ora piuttosto problematica per gli uomini di Sarri, incapaci di inserirsi in area per l'ottima difesa degli ospiti, e solamente nell'ultimo quarto d'ora i padroni riescono ad alzare il baricentro. MIGLIORE NAPOLI: GIACCHERINI 7 - È quello che si dà maggiormente da fare, sta cercando di sfruttare questa rara chance di giocare dal primo minuto. PEGGIORE NAPOLI: KOULIBALY 5,5 - Non è molto reattivo e paga sempre qualcosa in termini di velocità, rimediando come può grazie al fisico. VOTO GENOA 6 - I grifoni giocano con personalità mettendo in difficoltà la squadra avversaria, nessuna occasione concessa ai padroni di casa nella prima mezz'ora, poi a causa degli infortuni gli uomini di Juric devono indietreggiare e abbassare i ritmi. MIGLIORE GENOA: LAMANNA 7 - Decisivo il suo intervento sul destro di Insigne a negargli il gol, con il pallone che si stava improvvisamente per abbassare. PEGGIORE GENOA: GENTILETTI 5,5 - Prima di farsi male non ne aveva azzeccata quasi nessuna, smarrendo palloni e facendosi battere in velocità dagli avversari. (Stefano Belli)