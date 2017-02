PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (25^ GIORNATA, 10-11-12 FEBBRAIO 2017) – Nuovo appuntamento per il campionato di Serie B che in questo weekend torna protagonista con la 25^ giornata: soliti 11 match in programma di cui ora andremo subito a vedere le probabili formazioni. Con la sessione invernale di calciomercato ormai terminata e il girone di ritorno ormai entrato decisamente nel vivo, stiamo entrando nella fase più calda di un campionato che, come da tradizione, anche in questa stagione si sta rivelando decisamente equilibrato e appassionante. Andiamo quindi subito a vedere ne dettaglio le probabili formazioni in campo in questo weekend e chi saranno i protagonisti annunciati di questo 25^ turno di serie B.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA-SALERNITANA - Il Vicenza con il 4-2-3-1 che vedrà Benussi in porta, Zaccardo, Adejo, Esposito e Pucino a comporre la linea di difesa. Centrocampo con Rizzo e Gucher mentre saranno Orlando, Bellomo e Giacomelli ad agire sulla trequarti. L'unica punta sarà Giulio Ebagua. Salernitana che invece scenderà in campo con il 3-4-3. Il portiere sarà Gomis, con Tuia, Bernardini e Perico a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio a Minala e Busellato al centro con Bittante e Busellato sulle fasce. In avanti la coppia Donnarumma-Coda.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-CARPI - Il Frosinone vuole continuare a vincere col suo 3-4-3. Portiere sarà Zappino con Ariaudo, Pryyma e Kranjc in difesa. Centrocampo con Ciofani, Sammarco, Gori e Mazzotta, mentre in avanti ci saranno sicuramente Dionisi, Ciofani e Mokulu. Il Carpi invece non può sbagliare. Scenderà in campo col 4-4-2. Belec in porta, difesa con Letizia, Romagnoli, Poli e Struna, mentre Di Gaudio, Crimi, Mbaye e Bifulco agiranno a centrocampo. In attacco Lasagna e Lollo.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-TRAPANI - Ascoli che vuole vincere col 4-2-3-1. Lanni sarà il portiere con Almici, Augustyn, Mengoni e Felicioli sulla linea difensiva. Centrocampo con Addae e Cassata mentre Orsolini, Gatto e Giorgi agiranno alle spalle di Cacia. Trapani che non vuole darsi per morto e col suo 4-3-1-2 vuole far bene. In porta Pigliacelli con Fazio, Kresic, Terlizzi e Visconti in difesa. Centrocampo con Ciaramitaro, Rossi e Canotto mentre Coronado agirà alle spalle di Citro e Curiale.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA-CITTADELLA - Sfida play-off col Novara che giocherà col 3-5-2. Da Costa in porta, Troest, Mantovani e Scognamiglio in difesa. Centrocampo con Casarini, Bolzoni e Adorjan, mentre Kupisz e Dickmann agiranno sugli esterni. Galabinov e Sansone saranno gli attaccanti. Cittadella col rodato 4-3-1-2 con Alfonso tra i pali, Salvi, Scaglia, Pasa e Benedetti in difesa. Centrocampo solido con Bartolomei, Iori e Schenetti mentre Chiaretti agirà alle spalle della coppia formata da Strizzolo ed Arrighini.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA-BARI - Cesena che vuole dare continuità ai buoni risultati. Camplone col 3-5-2 che vedrà Agliardi in porta, Rigione, Perticone e Ligi in difesa. Centrocampo con Kone, Vitale e Laribi, mentre Renzetti e Balzano saranno gli esterni. Cocco e Ciano in avanti. Bari che vorrà vincere col 4-2-3-1. Micai in porta, Sabelli, Tonucci, Capradossi e Morleo in difesa. Centrocampo con Basha e Salzano, mentre Parigini, Brienza e Galano agiranno alle spalle di Raicevic appena arrivato dal Vicenza.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI-SPEZIA - La Pro Vercelli vuole vincere con il suo 4-4-2. Provedel il portiere mentre Berra, Bani, Luperto e Mammarella agiranno in difesa. Centrocampo con Palazzi, Emmanuello, Baldini e Altobelli, mentre Morra e La Mantia in avanti. Spezia con il 4-3-3 che vedrà Chichizola tra i pali. Difesa con De Col, Valentini, Datkovic e Migliore. Centrocampo che vedrà in Pulzetti, Errasti, Djokovic e Piccolo i suoi interpreti. In avanti spazio sicuro per Granoche e Fabbrini, coppia sempre pericolosa.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-VERONA - Avellino col rodato 4-4-2 per far male alla capolista. Radunovic in porta, Laverone, Jidayi, Djimsiti e Solerio in difesa. Centrocampo con Verde, D'Angelo, Paghera e Belloni mentre la coppia d'attacco vedrà Ardemagni e Castaldo pronti a far male agli scaligeri. Il Verona vorrà vincere col 4-2-3-1. Nicolas in porta, Pisano, Bianchetti, Caracciolo e Souprayen in difesa. Centrocampo robusto con Fossati e Zuculini mentre Romulo, Bessa e Luppi agiranno alle spalle di Juanito Gomez.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-PISA - Brescia che non può proprio sbagliare più. Brocchi opterà per il 4-3-1-2 con Minelli in porta, Untersee, Somma, Prce e Fontanesi in difesa. Centrocampo con Bisoli, Martinelli e Dall'Oglio mentre Mauri agirà alle spalle della coppia Bonazzoli-Caracciolo. Pisa che si schiererà col 4-3-3. In porta Ujkani, mentre Longhi, Landre, Del Fabro e Golubovic giocheranno in difesa. Centrocampo con Di Tacchio, Angiulli e Mannini mentre in avanti spazio per Cani, Manaj e Masucci.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-LATINA - Gara ostica per i sanniti. Baroni col 4-2-3-1 con Cragno in porta, Venuti, Camporese, Lucioni e Lopez in difesa. Centrocampo con Viola e Buzzegoli mentre Ciciretti, Falco e Melara agiranno alle spalle dell'unica punta Ceravolo. Latina che giocherà col 3-4-3. Pinsoglio in porta, Brosco, Bruscagin e Dellafiore in difesa. Centrocampo con Bandinelli, Mariga, Di Matteo e Nica, mentre Insigne agirà in avanti assieme a Corvia e Regolanti. Una squadra che potrebbe dare filo da torcere a una delle prime.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS ENTELLA-SPAL - Entella che vorrà vincere grazie al suo 4-3-1-2. Paroni in porta con Benedetti, Ceccarelli, Pellizzer e Baraye in difesa. Centrocampo con Moscati, Palermo e Troiano mentre Tremolada agirà sulla trequarti. La coppia offensiva sarà composta da Catellani e Caputo. Spal che vuole far bene col suo 3-5-2. Meret portiere con Bonifazi, Vicari e Cremonesi in difesa. Centrocampo con Schiattarella, Castagnetti e Mora, mentre Del Grosso e Lazzari sugli esterni. Attacco con Floccari e Antenucci.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA-PERUGIA - La Ternana col 4-3-3 con Aresti in porta, Zanon, Meccariello, Valjent e Di Noia in difesa. Centrocampo con Defendi, Ledesma e Petriccione mentre in avanti non potranno mancare sicuramente Falletti, Avenatti e Pettinari. Per vincere il derby il Perugia farà affidamento sul suo 4-3-3. Brignoli in porta, Imparato, Belmonte, Volta e Di Chiara in difesa. Centrocampo con Brighi, Ricci e Dezi, mentre in avanti ci saranno sicuramente Mustacchio, Forte e Guberti che vorranno scardinare la retroguardia della Ternana di Gautieri.

