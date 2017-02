Probabili formazioni/ Fiorentina-Udinese: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 24^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-UDINESE: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Fiorentina-Udinese è l’unica partita che si gioca sabato 11 febbraio per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 20:45. All’Artemio Franchi la Fiorentina non può sbagliare: deve recuperare terreno per riprendere le posizioni europee e soprattutto vuole immediatamente cancellare la figuraccia di martedì, quando ha subito quattro gol dalla Roma. Reduce dal pareggio contro il Chievo, l’Udinese non ha particolari interessi di classifica ma vuole arrivare a ottenere più punti di quelli centrati nelle ultime stagioni. Aspettando il calcio d’inizio di sabato sera allo stadio Artemio Franchi, possiamo intanto studiare le possibili scelte dei due allenatori e analizzare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Squalificato Carlos Sanchez, Paulo Sousa ha ancora il dubbio Kalinic: il croato non è stato convocato per la partita contro la Roma e tutto lascia supporre che si trattasse di una misura precauzionale per averlo disponibile sabato. Ad ogni modo scalpita nuovamente Babacar; alle spalle della prima punta giocheranno Bernardeschi e Borja Valero, mentre in mediana non cambia nulla con l’inserimento della coppia formata da Badelj e Matias Vecino. Quello che potrebbe essere modificato è l’assetto sugli esterni: Federico Chiesa dovrebbe essere ancora in campo, a rimanere in panchina questa volta potrebbe essere Maxi Olivera con l’inserimento di Cristian Tello, che aveva segnato una doppietta decisiva contro il Pescara e che potrebbe tornare a fare il titolare per aumentare la pericolosità offensiva della Fiorentina. In difesa c’è un ballottaggio per sostituire Sanchez: Salcedo sembra favorito, ma lo schieramento a tre dei viola fa sì che anche Tomovic possa giocarsi una maglia da titolare. Gonzalo Rodriguez guiderà il reparto a protezione di Tatarusanu, dall’altra parte senza troppi dubbi dovrebbe essere confermato Astori.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - L’Udinese ritrova Badu, che torna dalla Coppa d’Africa: il ghanese però dovrebbe accomodarsi soltanto in panchina, a centrocampo le scelte sembrano definite con Fofana e Jankto sulle mezzali e Kums che è pronto a riprendersi il posto da regista (in alternativa giocherà ancora Hallfredsson in qualità di interno, spostando invece Fofana in mezzo alla linea). In attacco, Thereau ha lavorato a parte martedì: dovrebbe farcela a essere in campo, qualora Delneri decidesse di non rischiarlo il primo sostituto sarebbe Perica, confermando invece Duvan Zapata (in crisi di gol) come prima punta e De Paul in qualità di finto esterno, partendo largo ma con facoltà di accentrarsi. Detto del centrocampo, anche la difesa dell’Udinese appare formata e non sarà modificata rispetto alle ultime uscite: Widmer ha pienamente recuperato e giocherà sulla fascia destra, dall’altra parte agirà Samir mentre in mezzo ci sarà la coppia brasiliana formata da Danilo e Felipe, che peraltro è un ex di questa partita. In porta naturalmente giocherà il greco Karnezis, che era in dubbio la scorsa domenica ma è andato in campo regolarmente.

FIORENTINA-UDINESE: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Fiorentina-Udinese, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite, su Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e da quelli della pay tv del digitale terrestre, su Premium Sport e Premium Sport HD.