Probabili formazioni/ Napoli Genoa: quote, le ultime novità live (Serie A 24^ giornata, oggi 10 febbraio 2017)

NAPOLI-GENOA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Napoli-Genoa è valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: si gioca venerdì 10 febbraio alle ore 20.45 ed è un’anticipo utile ai partenopei che stanno per tornare a giocare in Champions League e avranno una partita vitale in casa del Real Madrid. Dopo i sette gol segnati contro il Bologna, Maurizio Sarri spera in un’altra vittoria per continuare a inseguire il secondo posto e tenere lo sguardo fisso anche sullo scudetto; il Genoa invece ha bisogno di punti per risalire la corrente e uscire dalla crisi, anche se ormai la situazione di classifica sembra essere piuttosto tranquilla. Aspettando il calcio d’inizio della partita del San Paolo questa sera, possiamo andare a studiare quelle che sono le possibili scelte di Sarri e Ivan Juric e analizzare così nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli-Genoa.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-GENOA

NAPOLI-GENOA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Napoli-Genoa, partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Napoli) vale 1,27; il segno X (pareggio) vale 6,00 mentre il segno 2 (vittoria Genoa) porta in dote 10,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Non è ancora giunto il momento di Milik: il polacco, già convocato una settimana fa, dovrebbe andare ancora in panchina nonostante la squalifica di Callejon, perchè la straripante condizione di Mertens è tale che il belga in questo momento non possa uscire dalla formazione titolare del Napoli. Dunque il tridente viene confermato per due terzi: il terzo elemento con tutta probabilità sarà Giaccherini, che dunque avrà campo a disposizione per provare a rilanciare una stagione che immaginava diversa, con ben più spazio e maggiore incisività nelle sorti della squadra. A centrocampo Allan e Jorginho dovrebbero riposare in vista del Real Madrid: per la Champions League Sarri si affiderà al centrocampo della scorsa stagione, per la partita contro il Genoa dunque la scelta dovrebbe ricadere su Zielinski e Amadou Diawara, con la conferma di Hamsik che è diventato il secondo miglior marcatore nella storia del Napoli e minaccia ora di andare a riprendere anche Maradona. In difesa non ci sarà Hysaj, a sua volta squalificato: pronto Maggio per giocare a destra, dall’altra parte Ghoulam resta favorito su Strinic mentre in mezzo si dovrebbe ricomporre la coppia con Raul Albiol e Koulibaly, che farà le prove generali per il Santiago Bernabeu.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Ivan Juric non rinuncia al suo fidato 3-4-3, nel quale potrebbe finalmente tornare in campo Miguel Veloso che è stato fuori a lungo per infortunio. Con il rientro del portoghese ci sono tre giocatori per le due maglie in mediana: Hiljemark al momento sembra essere il più sicuro del posto, e questo apre un ballottaggio tra Veloso e Cataldi, arrivato a gennaio proprio per coprire la falla. Sulle corsie invece dovrebbero giocare Edenilson e Diego Laxalt, con Lazovic che torna utile per il tridente e potrebbe rilevare Pandev a destra, dove anche Ninkovic si gioca un posto. Giovanni Simeone naturalmente sarà in campo, e così dovrebbe essere anche Palladino; per quanto riguarda la difesa, Juric deve fare i conti con la squalifica di Izzo e sembra che Gentiletti sia favorito su Orban per prendere il posto. Ovviamente saranno confermati sia Munoz che Burdisso a completamento del reparto, in porta andrà Lamanna che è diventato titolare da quando Perin si è nuovamente rotto il legamento crociato, terminando in anticipo la sua stagione. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-GENOA