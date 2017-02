Probabili formazioni Serie A/ News, gli schieramenti delle partite (10-11-12-13 febbraio 2017, 24^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (24^ GIORNATA, 10-11-12-13 FEBBRAIO 2017) – Nuovo appuntamento per il campionato di Serie A che in questo weekend torna protagonista con la 24^ giornata: soliti 10 match in programma di cui ora andremo subito a vedere le probabili formazioni. Le emozioni non mancheranno e saranno spalmate su ben quattro giorni: che questo sia un piacere o meno, il giudizio è probabilmente personale di ciascun tifoso, di certo però sarà un weekend che non ci lascerà mai soli… Andiamo quindi subito a vedere ne dettaglio le probabili formazioni in campo in questo weekend e chi saranno i protagonisti annunciati di questo 24^ turno di serie A.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-GENOA - Nel Napoli che affronta il Genoa ci sarà Giaccherini al posto dello squalificato Callejon, mentre probabile è il rientro di Milik al centro dell'attacco. In mediana quasi certa la conferma di Zielinski. Nel Genoa non ci sarà Izzo, squalificato come Callejon, mentre in attacco verrà confermato Palladino, con Taarabt inizialmente in panchina e quasi sicuramente pronto ad entrare nel corso del match.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-UDINESE - Nel 3-4-2-1 della Fiorentina non ci sarà Sanchez, che squalificato vedrà prendere il suo posto da Tomovic. Kalinic dovrebbe farcela a giocare, mentre Ilicic dovrà ancora una volta partire dalla panchina. Nel 4-3-3 dell'Udinese ci sarà spazio per Hallfredsson in in mediana, mentre mancherà Gnoukouri, alle prese con problemi cardiaci. Per il resto l'Udinese che affronterà la Fiorentina sarà quella del match contro il Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-ROMA - 4-4-2 per il Crotone di Nicola contro la Roma: i calabresi ritroveranno Crisetig in mezzo al campo, mentre in difesa dovrebbe tornare Mesbah. Per il resto confermata la squadra anti-Juve. Nella Roma possibile forfait di Perotti e in questo caso il modulo sarà il 4-2-3-1-, con Peres in panchina. Salah dovrebbe partire titolare, mentre Florenzi andrà in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-EMPOLI - Inter senza gli squalificati Perisic e Icardi. Il modulo dovrebbe essere sempre il 4-2-3-1, ma Pioli è ancora in alto mare: le uniche certezze si chiamano Joao Mario e Kondogbia. Out anche Brozovic. Nell’Empoli emergenza difesa con Costa e Pasqual a rischio forfait. In difesa pronti Di Marco e Cosic. Sulla trequarti ci sarà El Kaddouri a sostegno di Pucciarelli e Mchedlidze.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-ATALANTA - 4-3-3 per il Palermo, che dovrà ovviare alla squalifica di Gonzalez in difesa. In mediana possibile l'inserimento di Gazzi per Chochev. Possibile anche il passaggio al 4-2-3-1 con l'inserimento di Diamanti come uomo chiamato a innescare le punte rosanero. Solito 3-5-2 per l'Atalanta di Gasperini, che in mediana inserirà Conti e Spinazzola sugli esterni. In avanti confermatissimi il Papu Gomez e Andrea Petagna, tra i trascinatori della formazione bergamasca in questa stagione da sogno.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-CHIEVO - Nel Sassuolo ansia per le condizioni di Defrel: a rischio la sua presenza contro il Chievo. Il tridente del 4-3-3 potrebbe quindi vedere ancora Matri al centro con Berardi e Ragusa a sostegno nel ruolo di esterni. Nel 3-5-2 del Chievo ci sarà Cacciatore in difesa, in luogo di Cesar, squalificato. Spazio in mediana per De Guzman, mentre in avanti spazio ad Inglese e Meggiorini, con Pellissier out per problemi fisici.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-PESCARA - Centrocampo del Torino che non potrà contare su Valdifiori e Baselli, squalificati. In regia spazio quindi a Lukic, che agirà al centro della mediana del 4-3-3 granata, dove in difesa si rivedrà De Silvestri. Nel Pescara ci sarà il ritorno di Campagnaro al centro della difesa, mentre in mediana fuori Verre per Memushaj. Punta di riferimento nel 4-3-2-1 del Pescara sarà Cerri, che ha sfilato la maglia da titolare a Bahebeck.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-BOLOGNA - Bereszynski sarà il terzino destro nel 4-3-1-2 della Sampdoria, visto l'infortunio di Sala. In mediana confermato Praet, mentre Djuricic, vista l'ottima prova contro il Milan, sarà confermato come trequartista a scapito di Bruno Fernandes. Bologna con Da Costa in porta, visto l'infortunio a Mirante. In mediana tornerà Taider, mentre rientrano dalla squalifiche Viviani e Krafth, che saranno quindi titolari.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-JUVENTUS - Nel Cagliari out per squalifica Ceppitelli e Joao Pedro. Rastelli è anche alle prese con i problemi fisici di Farias e Borriello, che però dovrebbero essere presenti nel 4-3-2-1 del Cagliari contro la Juventus. Allegri rilancerà Marchisio come titolare in mediana e Chiellini in difesa. Probabile forfait per Barzagli, mentre verrà confermato il modulo con tutte le punte di diamante della Juve in campo contemporaneamente.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN - Nel 4-3-3 della Lazio torneranno Radu e Lulic e si rivedrà anche Keita in avanti. Se mister Inzaghi dovesse optare per il 3-4-3 ecco che allora Basta potrebbe doversi accomodare in panchina. Nel Milan out Paletta (squalifica) e Romagnoli (infortunio). Gomez e Zapata saranno i centrali di difesa, con Vangioni e Abate terzini. Locatelli confermato in regia, out Kucka per squalifica.

