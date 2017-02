PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 24^ GIORNATA. GLI ANTICIPI (10-11 FEBBRAIO 2017) - Calendario atipico quello della ventiquattresima giornata di Serie A 2016-2017: tornano le coppe europee e dunque avremo un anticipo del venerdì sera che, di fatto, andrà a sostituire la consueta partita del sabato pomeriggio. In più, poichè in settimana si sono giocati due recuperi, avremo anche un interessante Monday Night. Tutto materiale utile per i nostri pronostici, nei quali come sempre proviamo a valutare quali siano le forze in campo e gli altri fattori, partita per partita, per analizzare e indovinare l'esito della sfida in oggetto; andiamo dunque a presentare le prime due partite, che sono di fatto gil anticipi della ventiquattresima giornata in Serie A.

PRONOSTICO NAPOLI-GENOA (venerdì ore 20:45) - Il Napoli anticipa al venerdì sera la propria gara in vista dell’impegno in Champions League con il Real Madrid. Per Sarri alle viste alcuni cambi, sia per le squalifiche che per cercare di far riposare alcuni giocatori in vista della partita del Santiago Bernabeu. In difesa, al posto dello squalificato Hysaj, giocherà Maggio, mentre Pavoletti darà maggiore peso all’attacco azzurro sostituendo lo squalificato Callejon. Probabile cambio anche in sinistra in difesa con Strinic al posto di Ghoulam. Il Genoa vorrebbe interrompere la striscia di 10 gare senza vittorie ma si presenta senza lo squalificato Izzo, sostituito da Gentiletti, e conferma Palladino al centro dell’attacco. Il pronostico della gara è senza dubbio in favore del Napoli.

PRONOSTICO FIORENTINA-UDINESE (sabato ore 20:45) - Dopo la disfatta di Roma la Fiorentina cerca l’immediato rilancio contro l’Udinese, gettando anche l’occhio alla partita di Europa League della prossima settimana. Per Paulo Sousa in questa gara dovrebbero essere di nuovo a disposizione sia Kalinic che Saponara ed il centravanti croato dovrebbe riprendersi il suo posto da titolare con Babacar che torna in panchina. Da parte sua Del Neri, dopo il pareggio senza infamia e senza lode del Bentegodi, conferma Zapata come punta centrale con alle sue spalle la coppia formata da Thereau e De Paul. Pronostico della gara favorevole alla squadra viola.

