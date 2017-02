PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 25^ GIORNATA (10-11 FEBBRAIO 2017) - Nella venticinquesima giornata di Serie B 2016-2017 la gara più importante è quella che vede opposti Frosinone e Carpi, due delle tre retrocesse di questa stagione, seguita da quella di Chiavari tra Entella e Spal. La capolista Verona gioca ad Avellino in una sorta di testa-coda molto importante, così come la sfida del Trapani ad Ascoli. Come sempre siamo pronti a fornire i pronostici del turno, andando ad analizzare i fattori in gioco nelle varie partite e provando a indovinare quale possa essere l'esito delle sfide sul campo.

PRONOSTICO VICENZA-SALERNITANA (venerdì ore 20:30) - Incontro delicato per il Vicenza in casa con la Salernitana, battuta però nella gara di andata in campo esterno. La formazione veneta con un successo potrebbe superare in classificala rivale, che la precede solo di 1 punto, ma ha diversi problemi con gli infortunati, come Fabinho, Vigorito ed Esposito. Anche per la Salernitana ci sono alcuni dubbi riguardo alla formazione titolare, che rispondono ai nomi di Perico e Della Rocca. La Formazione di casa, allenata da Bisoli è la favorita di questo match.

PRONOSTICO ASCOLI-TRAPANI (sabato ore 15) - Alla ricerca di un nuovo exploit in trasferta i siciliani del Trapani affrontano l’Ascoli al Del Duca. Il Trapani però ha sinora la peggiore difesa in trasferta e sei sconfitte subite su 11 incontri disputati. L’Ascoli, autore fino a questo momento di un buon campionato, ha solo due successi sulle 10 gare casalinghe, ma sembra più attrezzato per il successo rispetto ai siciliani, anche per le ultime prestazioni e merita quindi i favori del pronostico in questo match.

PRONOSTICO AVELLINO-VERONA (sabato ore 15) - Gara importante quella del Partenio, con le due squadre alla ricerca di punti con motivazioni differenti: allontanarsi dalla zona salvezza per l’Avellino e mantenere la testa della classifica per il Verona di Pecchia. Con l’arrivo dell’esperto mister, Novellino, i campani hanno visto migliorare notevolmente le proprie performances e spera di impedire al Verona di tornare a vincere in trasferta dopo cinque turni. Per far questo la prima prerogativa è quella di fermare l’attaccante di riferimento dei gialloblù ospiti, Giampaolo Pazzini. Pronostico del match orientato verso il pareggio.

PRONOSTICO BENEVENTO-LATINA (sabato ore 15) - Stesso orario, per la partita tra Benevento e Latina. La squadra di casa dopo il netto successo interno contro il Carpi è riuscita a strappare un punto anche a Verona. I laziali non hanno ottenuto punti nelle due ultime esibizioni, perdendo prima a La Spezia e poi in casa nel derby con il Frosinone. Turno successivo con il Benevento impegnato in trasferta, sul campo della Pro Vercelli Novara, mentre il Latina attende la visita del Novara.

PRONOSTICO BRESCIA-PISA (sabato ore 15) - A Brescia si affrontano due squadre agli opposti per quanto riguarda i reparti difensivi, con il Brescia che ha la peggiore difesa, mentre i toscani la migliore. La gara del Rigamonti oppone anche due ex compagni di squadra al Milan sulle due panchine. Brocchi e Gattuso vogliono entrambi conquistare quanto prima la salvezza matematica, anche se per il Brescia l’obiettivo iniziale era sicuramente più alto. Per il Pisa il successo porterebbe al sorpasso sull’avversaria, ma il risultato più probabile di questo scontro è il pareggio.

PRONOSTICO CESENA-BARI (sabato ore 15) - E’ un Cesena galvanizzato dal successo esterno contro il Carpi quello che al Manuzzi affronta il Bari. La formazione pugliese gioca per confermare un posto nelle posizioni per i playoff ed ha saputo vincere l’ultimo turno al San Nicola, riacquistando un po' di fiducia nei propri mezzi. La squadra di Camplone ha incassato una sola sconfitta al Manuzzi, contro la sola vittoria del Bari in trasferta e quindi cesenati favoriti dal pronostico della gara.

PRONOSTICO FROSINONE-CARPI (sabato ore 15) - Due squadre in un momento di campionato completamente diverso quelle che si affrontano al Matusa. Il Frosinone di Marino, è vicino alla testa della classifica, ha allungato sulla terza e si gode le due vittorie consecutive degli ultimi turni, quando invece il Carpi ha dovuto incasellare due sconfitte. Il momento morale delle due formazioni e la diversa caratura tecnica, fanno pendere il pronostico dalla parte della formazione ciociara.

PRONOSTICO NOVARA-CITTADELLA (sabato ore 15) - Novara e Cittadella, che si affrontano al Silvio Piola, sembrano aver perso smalto rispetto alla fase finale del girone di andata e cercano di ritrovarlo in questa gara. Il Cittadella arriva dalla precedente trasferta di Terni con zero punti, ma sicuramente avrebbe meritato il pareggio, cosa che hanno invece trovato i piemontesi a Salerno. Gara quindi molto importante per entrambe che vorrebbero riagganciare la zona playoff. Per quanto riguarda il risultato, il più probabile è il pareggio.

PRONOSTICO PRO VERCELLI-SPEZIA (sabato ore 15) - Dopo i due successi casalinghi lo Spezia è arrivata nel gruppo delle squadre qualificate per i playoff e cerca una conferma anche sul campo della Pro Vercelli. I piemontesi, che sono ad 1 punto dalla salvezza, sono sempre autori di buone prestazioni tra le mura amiche, con 1 sola sconfitta, così come i liguri di Di Carlo hanno conquistato un solo successo in stagione in campo esterno. Pronostico a favore dei piemontesi.

PRONOSTICO ENTELLA-SPAL (sabato ore 18) - Incontro di grande importanza quello che si gioca in posticipo a Chiavari tra Virtus Entella e Spal. I liguri sono ancora imbattuti in casa in questa stagione e vogliono continuare a mantenere inviolato il loro campo, e la cosa sembra fattibile con una Spal che sembra aver rallentato negli ultimi due turni, portando a casa solo due pareggi. Pareggio che è anche il risultato più probabile del match di Chiavari.

