Vicenza-Salernitana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA VICENZA-SALERNITANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 25^ GIORNATA) - Vicenza-Salernitana, che sarà diretta dall'arbitro Rapuano, si gioca alle ore 20:30 di venerdì 10 febbraio; è la partita che apre la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Meglio in classifica la Salernitana che occupa il 13esimo posto della graduatoria a quota 28 punti con un vantaggio rispetto alla zona playout di 2 punti (Avellino e Pisa sono appaiate a 26). Tuttavia c’è da sottolineare come la zona playoff non sia così lontana (lo Spezia è ottavo con 34 punti alla pari della Virtus Entella) per cui una eventuale vittoria da parte della compagine salernitana potrebbe permettere una svolta stagionale davvero rilevante con evidente cambio di obiettivo. Il Vicenza di punti in classifica ne ha 27 alla pari del Cesena e del Brescia per cui ad una sola lunghezza di distanza dalla Salernitana e di conseguenza con 1 solo punto sulla cosiddetta zona rossa.

Per cui c’è da attendersi un match equilibrato nel quale a fare la differenze potrebbero essere le situazioni da palla ferma . Da segnalare, come statisticamente il Vicenza sia la peggiore squadra del campionato per rendimento interno con soli 12 punti ottenuti alla pari dell’Ascoli anche se va rimarcato che negli ultimi 4 turni casalinghi ha ottenuto 2 vittorie ed altrettanti pareggi.

La Salernitana invece in trasferta è una squadra abbastanza imprevedibile anche se c’è da rimarcare come abbia ottenuto una sola vittoria peraltro in caso del forte Frosinone con il punteggio di 3-1. Nel girone di andata il Vicenza fece il colpo grosso all’Arechi imponendosi per 3-2 grazie alla doppietta di Signori e la rete di Di Piazza mentre per i campani andarono a segno Della Rocca e Rosina.

Passando alle probabili formazioni, nel Vicenza mister Bisoli sembra orientato nel mantenere uno schieramento con difesa a 4 davanti all’estremo difensore Benussi che dovrebbe recuperare dall’infortunio subito nel corso della gara di Bari. Nel caso non dovesse farcela è pronto Vigorito. In difesa l’ex Milan Zaccardo sarà ancora una volta largo a destra lasciando la zona centrale alla collaudata coppia composta da Adejo ed Esposito mentre largo sulla sinistra Pucino.

In mediana c’è una prima linea composta da due interditori come Rizzo e Bellomo che tuttavia hanno nelle proprie corde una certa qualità tecnica che permette di loro di fungere a turno di play basso. Non è da escludere che Bisoli possa preferire a Rizzo un giocatore come Cernigoi per dare maggiore imprevedibilità al gioco offensivo. In avanti da valutare un ballottaggio tra Ebagua e De Luca anche se il primo appare in vantaggio anche perché ha dato delle ottime risposte nella gara persa a Bari dove ha trovato anche la via della rete. Nel pacchetto dei tre trequartisti alle spalle della prima puntata dovrebbero esserci Gucher, Orlando e Giacomelli.

La Salernitana anche in ragione delle assenze che lamenta dovrebbe continuare in una difesa a tre con Schiavi nel mezzo, Bernardini sul centrodestra e dall’altra parte Perico. L’idea di Bollini è quella di far rendere al meglio il suo uomo migliore ed ossia Rosina che avrà ampia libertà di spaziare su tutto il fronte d’attacco mentre Improta nel ruolo di esterno offensivo destro dovrà cercare di fare tutte e due le fasi. Unica punta Coda con Della Rocca che scalpita in panchina mentre a centrocampo Busellato è in ballottaggio con Silva per giocare al fianco di Minala. Sulle corsie confermati Bittante e Vitale.

Da un punto di vista tattico, sarà molto interessante capire quale sarà l’atteggiamento del Vicenza che deve assolutamente cercare di invertire il pericoloso trend casalingo che al momento non permette di star tranquilli. In casa Salernitana molto dipenderà dalla prestazione che saprà offrire Rosina e soprattutto se saprà venir a prendere palla alle spalle della mediana vicentina in maniera tale da trovarsi con palla a piede e difesa avversaria senza protezione. Molto importanti saranno anche le situazioni da palle da fermo.

Secondo le compagnie di scommesse ed in particolare la Snai il match sarà particolarmente equilibrato con un leggero favore verso il Vicenza che potrebbe dare seguito le ultime buone prestazioni interne che di fatto hanno risollevato la classifica. La vittoria dei padroni di casa verrebbe pagata 2,45 contro il 3,00 del pareggio ed il 3,20 per l’eventuale successo da parte degli ospiti. Non sono previsti tanti gol ed infatti l’Over 2,5 vale ben 2,20 contro l’1,60 dell’Under 2,5.

Vicenza-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: tutti gli abbonati al pacchetto Calcio potranno sintonizzarsi sul canale Sky Calcio 1 e, in assenza di un televisore, potranno anche seguire la diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi.